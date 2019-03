Vera Santagata, proposta di matrimonio a Vieni da me/ “Sei l’amore della mia vita”

Proposta di matrimonio in diretta a Vieni da me. Il fidanzato di Vera Santagata ha fatto una sorpresa alla celebre professoressa dell’Eredità, con la complicità di Caterina Balivo e Flavio Insinna. Le ha chiesto in diretta tv di sposarlo. «Ti voglio dire grazie, perché pensavo che l’amore vero non esistesse. Sono sicuro che chiunque potrebbe innamorarsi di te, quindi sono l’uomo più fortunato del mondo. Sono pronto a proteggerti per sempre». Poi si è inginocchiato e ha mostrato l’anello tra le lacrime della compagna che lo ha stretto in un abbraccio. Con il suo bacio ha sancito il sì. «È l’amore della mia vita. Mi piace perché mi fa sorridere, tira fuori il lato più bello di me», aveva dichiarato prima della sorpresa. Ha provato a trattenere le emozioni ma non ce l’ha fatta: con il loro abbraccio è terminata la puntata di Vieni da me, mentre la conduttrice e Flavio Insinna si godevano la scena romantica. Ma prima di far entrare la giovane con una scusa, il fidanzato di Vera Santagata ha raccontato come è nata la loro storia d’amore.

«Provo questo grande amore per Vera Santagata e sono qui per farle la proposta di matrimonio», ha annunciato Dino a Vieni da me. Da due anni è il fidanzato della professoressa de L’Eredità, ma ora vuole diventare suo marito. «Io l’avevo vista nel giugno 2015 per la prima volta: lei si è seduta di fianco a me e ha cominciato a dirmi che era felice, innamorata e stava andando a convivere con un altro. Io non potevo credere che fosse vera, così bella e con questi valori». Per lui era un momento difficile: «Io non credevo più all’amore: ero disilluso. Una sera ero a cena con un mio amico e negli anni successivi parlavo spesso di lei, dicevo sempre di volere una come lei». Un amico gli dice che lei non era più fidanzata. «Quella sera le ho scritto, l’ho invitata a cena, lei ha accettato e siamo ancora insieme. Mia figlia Rebecca le ha fatto una letterina chiedendole se voleva venire a vivere con noi: lei si è messa a piangere». Poi ha spiegato perché ha pensato ad una proposta di matrimonio in diretta tv. «Si merita qualcosa di grande. Poi le avevo organizzato una caccia al tesoro, ma siccome l’aveva fatta col suo ex ho deciso di cambiare strategia».



