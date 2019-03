Veronica Maccarrone, moglie di Capparoni/ Sfida contro Nicoletta Larini (Isola 2019)

Veronica Maccarrone è volata in Honduras con la speranza di potere riabbracciare il marito Kaspar Capparoni. L’Isola dei Famosi 2019 sta giungendo alle battute finali e per rendere l’atmosfera “frizzantina”, gli autori del programma hanno pensato bene di introdurre una gara tra amici. Colui che vincerà, potrà riabbracciare la sua dolce metà. Chi avrà la meglio tra Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni? Entrambe le donne saranno presenti, nella speranza di potere stringere il proprio compagno di vita. Ecco, in dettaglio, cosa dice il comunicato stampa ufficiale: “Per Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni ci sarà la possibilità di riabbracciare la propria compagna, proprio come è successo la scorsa settimana a Marco Maddaloni. Nella prova dell’uomo vitruviano, uno di loro non solo potrà dimostrare chi è più forte, ma anche vincere il desiderato incontro con la sua amata. Ma prima anche le loro donne dovranno mettersi in gioco! Il tempo di entrambe le sfide si sommerà in un unico voto e solo una delle coppie si incontrerà dal vivo”.

Veronica Maccarrone in Honduras

Veronica Maccarrone avrà la meglio contro Nicoletta Larini? La moglie di Kaspar Capparoni dovrà sudare molto prima di potere rivedere il marito. Nata a Catania il 6 giugno del 1983, Veronica Maccarrone si è dimostrata fin dalla tenera età, molto propensa ad intraprendere la carriera nel mondo dello spettacolo. Per questo motivo, ha mosso i primi passi con il ballo. Da bambina infatti, ha frequentato anche la scuola di danza ma nell’adolescenza, ha interrotto questo percorso in favore delle passerelle di moda. All’età di 15 anni, ha incominciato a lavorare come indossatrice a Catania. Appena 18enne si è trasferita a Milano per poi spostarsi a Roma. Nella capitale ha avuto modo di lavorare come Schedina a “Quelli che il calcio” e successivamente è entrata nel cast del Bagaglino. Dopo avere conosciuto Kaspar, tra di loro il feeling è stato immediato, tanto che dal loro matrimonio sono nati anche due figli: Alessandro (nel 2008) e Daniel (nel 2013). Kaspar ha altri due figli (Sheherazade e Joseph) avuti dal precedente matrimonio con Ashraf Ganouchi. Con loro la attuale moglie, ha un ottimo rapporto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA