Virginia Raffaele imita Ornella Vanoni e Patty Pravo/ Video scuse a Che tempo che fa

Dopo aver scherzato con loro sul palco del Festival di Sanremo, Virginia Raffaele ha mandato un videomessaggio a Ornella Vanoni e Patty Pravo, ospiti ieri di Che tempo che fa su Raiuno. Un mese dopo quei simpatici siparietti all’Ariston, la comica ha voluto salutare le due icone della musica italiana, ma lo ha fatto con la sua consueta ironia. E infatti il divertentissimo videomessaggio ha reso epiche le sue scuse. «Sono due donne che amo particolarmente – ha detto – è passato un mese dal nostro incontro e già mi mancano». E poi ha proseguito: «Avevo due messaggi, posso? È inutile che rispondi tanto è un videomessaggio, quindi non facciamo ‘sta finta…». Poi si è rivolta a Patty Pravo: «Ti sei scordata Briga in camerino all’Ariston. Che facciamo? Sbrigati, vallo a riprendere». Invece alla Vanoni ha detto: «Ornella da Fazio non sei andata gratis vero? Mi raccomando, avevamo detto che non doveva diventare un’abitudine…».

VIRGINIA RAFFAELE IMITA ORNELLA VANONI E PATTY PRAVO

«E queste erano le cose pubbliche», scherza Virginia Raffaele nel videomessaggio realizzato per le due ospiti di Che tempo che fa, Ornella Vanoni e Patty Pravo. «Ne avrei due un po’ più private, ma non so se il caso. Io le dico perché tanto sono rock’n’roll…». La comica parte così con l’imitazione di Ornella Vanoni, ma non manca ovviamente anche quella di Patty Pravo. «Vabbè Fabio, io spero che questo non crei polemiche, che non ci siano problemi. Ciao ragazze!», ha concluso Virginia Raffaele prima di salutare anche Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto. Un breve videomessaggio che è diventato in poco tempo virale, come del resto accade sempre quando Virginia Raffaele si lascia andare alle sue imitazioni. Quelle di Ornella Vanoni e Patty Pravo peraltro sono tra le più amate dai suoi fan, che stanno commentando e condividendo sui social quanto visto ieri sera. Di seguito la clip del videomessaggio.





