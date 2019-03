Amici 18/ Alessandro Casillo, lettera “tarocca”? La polemica e la crisi di Tish

Sono finalmente state svelate le motivazioni dell’assenza di Alessandro Casillo nella puntata di Amici 18 andata in onda sabato su Canale 5. Un’assenza sulla quale non c’è stato accenno e che ha scatenato molte polemica. Con una lettera mandata in onda su Real Time, ma senza alcuna voce o immagine di Alessandro intento a leggerla o lasciare la scuola come accaduto per altri, il cantante dichiara di aver voluto lasciare di sua spontanea volontà il talent perché ormai troppo provato da tante situazioni. Ma sono in tanti a non credere alla veridicità di questa lettera. Sui social è infatti in atto una grande polemica. Ecco alcuni commenti. “Lettera palesemente tarocca scritta dalla redazione/produzione…”; e ancora ” Questa cosa mi puzza di organizzato e il silenzio in puntata la dice lunga, oltre alla lettera da risoluzione teatrale! Qualcosa non va! Io non la bevo!”

TISH IN CRISI, JEFEO ALLE STELLE

Intanto nella scuola c’è chi festeggia con le lacrime agli occhi la maglia appena conquistata, come Jefeo che vuole a tutti i costi comunicarlo alla sua mamma e riesce a sentirla per gioire insieme del traguardo raggiunto. Dall’altra parte c’è chi, pur avendo conquistato la maglia verde del serale (Clicca qui per scoprire la formazione delle due squadre), sta vivendo un periodo do. Stiamo parlando di Tish che si sfoga con Umberto e ammette di mettere troppo spesso cose personali nel suo “lavoro” nella scuola, cosa che non le va. Il ballerino trova la cantante troppo critica con se stessa. “Pretendi talvolta troppo, di essere perfetta che nulla vada storto. Non sempre va bene che tu ti tenga le cose per te, vedi, ora sei arrivata al limite”.

