Belen Rodriguez/ Con Stefano De Martino lo “stesso destino”: novità per la showgirl

Prove, prove e ancora prove per Belen Rodriguez che, in questo periodo, è davvero impegnatissima. La showgirl tornerà presto in tv alla conduzione di Colorado, al fianco di Paolo Ruffini e questi giorni sono tutti dedicati alla preparazione dello show, che torna dopo molto tempo in onda e con tante novità. E tra una prova e l’altra, non manca tempo per dedicarsi al suo amore più grande: la sua famiglia. Col ritorno di Jeremias Rodriguez dall’Isola dei Famosi, Belen ha ritrovato la famiglia al completo ed ha festeggiato assieme a loro il 30esimo compleanno della sorella Cecilia tra balli, risate e tanto divertimento. C’è poco tempo, dunque, per dedicarsi al gossip anche se è il gossip che continua a rincorrerla e la vuole sempre più vicina al suo ex marito, Stefano De Martino.

BELEN E STEFANO, LO STESSO DESTINO

Il destino vuole che sia Belen Rodriguez che Stefano De Martino siano impegnati, allo stesso tempo, in due programmi comici dei quali sono conduttori. Belen con Colorado, prossimamente in onda, e Stefano con la nuova edizione di Made in sud su RaiDue. Ed è proprio il ballerino ad ammette che, in questo particolare periodo, sono ancora più vicini proprio per aiutarsi a vicenda. “Ci confrontiamo spesso e ci diamo consigli a vicenda – ha ammesso alle pagine del settimanale Nuovo, in edicola questa settimana, che ha paparazzato nuovamente Belen e Stefano uscire insieme da casa dell’argentina – Facciamo un lavoro simile, è normale scambiarsi pareri” ha concluso De Martino che, comunque, non si dice affatto infastidito dal gossip delle ultime settimane.

