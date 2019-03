BENIAMINO DI BERNARDO / Uomini e Donne: ballo e invito a cena per Engy…

Quattro nuove dame si presentano nello studio di Uomini e Donne per Beniamino. Sono tutte molto piacevoli ma il cavaliere è deciso: nessuna di loro va bene per lui. “Sono quattro belle donne, però io sto cercando una donna che la devo portare a casa mia e lì deve fare la principessa. Sono quattro belle donne ma no.” spiega il cavaliere ma Maria De Filippi si stupisce della sua risposta, anche perché si tratta di 4 belle e distinte signore. “Ma Beniamino nessuna delle quattro?” chiede allora la conduttrice e il cavaliere fa per mostrarle la foto della sua ex moglie ma non la trova nel taschino della giacca. Il cavaliere fa quindi intendere di desiderare una signora che sia comunque simile alla sua defunta moglie. Tuttavia un ballo con una delle quattro, Engy, gli fa cambiare idea: rimane soltanto lei e la invita a cena. (Agg. di Anna Montesano)

La donna ideale di Beniamino

Beniamino Di Bernardo è ormai uno dei volti protagonisti del trono Over di Uomini e Donne. Conclusa la conoscenza con Angela Di Iorio, che ha poi lasciato lo studio, Beniamino continua la sua ricerca della “donna perfetta” che deve rispettare alcune caratteristiche per lui fondamentali. Come svela al magazine di Uomini e Donne, quelle arrivate finora per lui “Erano donne grossolane.” E infatti spiega: “Io vorrei al mio fianco una signora distinta, elegante e magra… loro non avevano queste qualità e così le ho lasciate perdere.” Ma non è tutto: “Io sogno una donna che non abbia più di sessantacinque anni, con i piedi per terra e che non si monti la testa. – confessa il cavaliere del trono Over, che aggiunge – Per me è fondamentale che sia una donna intelligente e semplice”.

Beniamino continua a cercare l’amore…

Nello studio di Uomini e Donne hanno iniziato a fare il loro arrivo per Beniamino molte signore, nessuna però è riuscita a far colpo sul cavaliere che ha salutato tutte. Cosa che accadrà anche nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi su Canale 5, durante la quale Beniamino incontrerà ben 5 signore, nessuna però rispecchierà le caratteristiche da lui desiderate. Il cavaliere ammette però che “Nel parterre ho dato il numero a qualcuna ma purtroppo per adesso nessuna mi ha richiamato”. Tra le donne del parterre, dunque, non ci sono signore che sono rimaste colpite da lui. Chissà se, tra le tante telefonate che arrivano per lui, ci sia anche quella della donna che conquisterà il suo cuore.



