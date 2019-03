Chando Erik Luna “Io e Manila Gorio ci stiamo conoscendo”/ E su Grecia Colmenares…

Sono usciti allo scoperto Chando Erik Luna e Manila Gorio. La relazione del modello con Grecia Colmenares, concorrente de L’Isola dei Famosi 2019, sembrerebbe essere ormai un lontano ricordo: «Io e Manila ci stiamo conoscendo – le parole di Chando, come riferisce Bitchfy, che fugano ogni dubbio – le cose tra di noi si sono chiarite. Lei sa che stavo passando un momento brutto a causa della mia relazione con Grecia che è stata più difficile di quello che la gente pensa. Sono successe molte cose, ma il tempo darà le sue risposte. Verrò spesso in Italia per Manila, la distanza fra noi non sarà un problema. Di Manila mi piace la sua simpatia, la trovo una persona molto divertente». A conferma del rapporto fra i due, se ancora ve ne fosse bisogno, le parole della stessa Manila, che uscendo allo scoperto di recente ha spiegato: «Chando è una persona intelligente oltre al fattore oggettivo della sua bellezza. Mi ha preso dal primo momento in cui ci siamo conosciuti. Ci siamo visti e chiariti dopo la diretta di Domenica Live a Milano. Abbiamo trascorso una piacevole serata. Lui mi ha detto che verrà spesso in Italia per me, ed anche il in questa fase ho proprio il desiderio di andare a fondo di questa storia».

CHANDO “IO E MANILA CI STIAMO CONOSCENDO, CON LA COLMENARES…”

Una storia decisamente turbolenta quella fra Chando e Manila, visto che sarebbe nata mentre il primo era ancora fidanzato con Grecia Colmenares. Quest’ultima, eliminata dal reality show isolano di Canale 5, sperava di ritrovare il suo amore 27 anni più giovane una volta tornata in Italia, ma in realtà lo ha scoperto fra le braccia del trans e conduttrice televisiva Manila, come paparazzato recentemente in Puglia. Chando inizialmente aveva negato il tradimento, anche se non si sa bene per quale motivo, per poi tornare sui suoi passi e confermare il nuovo amore sbocciato. «Non ho voluto forzare la mano – le parole di Manila a Pugliapress – perché era giusto che fosse Chando a dire la verità sulla nostra storia. Ero sicura che prima o poi avrebbe preso il coraggio a 2 mani».

