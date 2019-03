Fabrizio Corona/ Foto: “Orgoglioso di essere tuo padre” ma un particolare….

Fabrizio Corona è finito nuovamente sotto accusa e anche quella che sembrava una dedica dolce e senza secondi fini è diventata di colpo tutt’altro. Ma cosa è successo di così sconvolgente? Niente che non sia nel DNA di Fabrizio Corona ovvero quello di attirare insulti o di dare il via a polemiche che non si esauriscono di certo in poco tempo. Questa volta a sconvolgere chi ancora lo segue sui social e una foto che ritrae Corona e un piccolo Santiago che l’ex re dei paparazzi ha condiviso su Instagram proprio in questa giornata speciale scrivendo: “ORGOGLIOSO DI ESSERE TUO PADRE”. Fin qui niente di male e almeno fino alle virgolette tutti hanno pensato che davvero per Fabrizio Corona sia iniziata una seconda vita, ma subito dopo è cambiato qualcosa visto che, invece, di taggare il figlio o semplicemente fare il suo nome, ha piazzato l’indirizzo social del suo nuovo marchio di abbigliamento (e non solo).

LA REAZIONE SOCIAL E LE CRITICHE

Al grido di “Ma che c’entra adalet con questa foto?!”, “Bisogna chiedere a lui se è orgoglioso di avere un padre come te visto che continui ad usarlo” o “potevi evitare il momento marchetta con una splendida foto come questa!!!!”, i commenti dei fan non sono mancati soprattutto contro Fabrizio Corona. In molti continuano a bocciarlo per il suo modo di fare anche come padre e mentre lui si lascia scivolare tutto addosso, le critiche continuano e lui guarda avanti non solo con questa dedica al figlio Carlos ma anche annunciando un impegno in tv per domenica. Cosa faranno oggi padre e figlio per festeggiare questa ricorrenza? Sicuramente se succederà qualcosa ne avremo prova via social sperando che non sia un altro espediente per pubblicizzare qualcosa. Ecco la foto postata da Fabrizio Corona su Instagram e le relative polemiche:





