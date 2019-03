Gian Battista Ronzi, lite con Gianni Sperti/ Video Uomini e donne: “Sei ancora qua!”

Nuova lite a Uomini e donne dove, accantonate le giovani coppie del trono over, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Gian Battista Ronzi. Il cavaliere è stato attaccato e messo con le spalle al muro da un video schiacciante ma, a quanto pare, non solo ha avuto il coraggio di rimanere in studio ma anche quello di andare avanti nonostante tutto. Il pubblico continua a chiedere a Maria De Filippi di lasciarlo a casa ma sembra proprio, non si capisce bene perché, il cavaliere è ancora presente e, addirittura è andato avanti con la sua vita conoscendo altre donne. Se nei giorni scorsi è stato protagonista di polemiche e liti anche con Gemma Galgani, oggi non sarà da meno e tutto per via di Gianni Sperti. Clicca qui per vedere il video anticipazioni della puntata di oggi.

GIANNI SPERTI VS GIAN BATTISTA

Quando la conduttrice farà il nome di Gian Battista Ronzi chiedendogli di prendere posto al centro dello studio, l’opinionista inveirà contro di lui chiedendogli con quale faccia lui sia ancora nel programma dopo tutto quello che è successo. Non contento di questo, Gianni Sperti avrà qualcosa da dire anche alla dama che oggi siederà con lui al centro dello studio: “Dio li fa e poi li accoppia, no? Non capisco perché Gian Battista sia ancora in questa trasmissione”. Cosa risponderà il cavaliere questa volta? Proprio lui nei giorni scorsi ha accusato Gianni di essere colpevole di tutto quello che è successo e anche delle accuse che gli sono state mosse contro e magari del video che lo inchioda, ma davvero la redazione non vuole o non può cacciare via il cavaliere nonostante le richieste del pubblico?

© RIPRODUZIONE RISERVATA