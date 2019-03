Il Collegio 2019/ Torna in replica oggi: alunni e docenti, il cast

Dopo il grande successo della terza stagione, torna in replica da domani Il Collegio. Il programma della seconda rete di Casa Rai, andrà avanti fino all’inizio della nuova stagione di The Voice Of Italy, condotto da Simona Ventura. Se vi siete persi le avventure di un gruppo di studenti con il sistema scolastico degli anni ’60 da domani, martedì 19 marzo, potrete rivedere le puntate. La rete diretta da Carlo Freccero, riproporrà tutte le puntate della seconda stagione ambientata nel 1961, anno significativo sia per la storia del Paese – con la celebrazione del centenario dell’Unità d’Italia. Quella che vedrete quindi, non sarà l’edizione che si è appena conclusa. La rete giovane quindi, per riscaldare i motori, punta nuovamente sull’esperimento televisivo e sociale, in modo da tenere a sé la fetta di pubblico adolescente.

Il Collegio, torna in replica la seconda edizione

Il Collegio vede confrontarsi con la scuola degli anni ’60, un gruppo di studenti che variano tra i 13 e i 17 anni. La location scelta è quella del Convitto di Celana, a Caprino Bergamasco. A fare da voce narrante ci sarà ancora una volta Giancarlo Magalli. A fare da voce narrante del programma riportandoci alle atmosfere di quegli anni è Giancarlo Magalli. Se nella prima stagione gli alunni sono stati proiettati nel 1960, questa volta, un gruppo di 18 teenager – 9 ragazze e 9 ragazzi – tenteranno di completare il ciclo scolastico e conquistare la Licenzia Media nel 1961. Naturalmente i giovani prescelti, dovranno dire addio a cellulari e computer per tuffarsi totalmente in un’esperienza educativa di formazione e di relazioni molto diversa e lontana dalla vita di tutti i giorni. Con loro anche un gruppo di docenti e un preside. Al termine del percorso, gli studenti sosterranno l’esame.

Docenti e cast della seconda edizione.

Corpo docente: Alberto Faverio (Preside), Andrea Maggi (Italiano e Latino), Luca Raina (Storia e Geografia), Maria Rosa Petolicchio (Matematica e Scienze), Berta Corsi (Francese), Massimo Fiocchi Malaspina (Canto corale), Fabio Caccioppoli (Educazione Fisica), Marco Larosa (Ballo), Lucia Gravante (Sorvegliante), Luigi Ferrari (Sorvegliante).

Studentesse: Arianna Triassi, Brunella Cacciuni, Camilla Maria Vittoria Ricciardi, Elisabetta Gibilisco, Gaia Malgieri, Ginevra Mandolese, Maddalena Sarti, Michelle Cavallaro, Noa Planas.

Studenti: Davide Moccia, Dimitri Tincano, Edoardo Maragno, Federico Mancosu, Gabrielle Paul Sarmiento, Giuseppe Spitaleri, Marco Biò, Nagga Giona Baldina, Roberto Magro.



