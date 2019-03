Jeremias annoiato all’Isola dei Famosi/ “Due cogl*oni” e litiga con Alda d’Eusanio

Jeremias Rodriguez è tornato dall’Isola dei Famosi la scorsa settimana ma quella andata in onda ieri è stata la sua prima vera puntata dallo studio di Canale 5. Una puntata che sembra non aver divertito molto l’argentino, che sui social, tra una pubblicità e l’altra, ha postato qualche foto, commentata con noia. “Che due cog***, portatemi via!” scrive dallo studio il fratello di Cecilia e Belen, facendo capire di non essere affato preso dal gioco e da quanto sta accadendo in studio. Si sente però chiamato in causa quando, dopo poco dall’inizio della diretta, Alda d’Eusanio torna ad attaccare Soleil Sorge. Alessia Marcuzzi è infatti pronta a chiedere a Jeremias cosa ne pensa degli attacchi della sua opinionista, scatenando la replica piccata dell’argentino.

JEREMIAS RODRIGUEZ CONOSCE LA MAMMA DI SOLEIL

“Va sempre sull’Isla Bonita e mangia. È normale che sia più forte e che vinca tutte le prove” è l’osservazione fatta da Alda D’Eusanio su Soleil Sorge all’Isola dei Famosi. Jeremias Rodriguez prende il microfono e replica stizzito: “Parli sempre male di Soleil. Sei forse gelosa di lei?”. Ma l’opinionista non si lascia di certo atterrire dalle parole di Jeremias e, con sarcasmo, replica: “Sì, gelosissima”. Ma se non si è sentito particolarmente coinvolto dalle dinamiche in studio, Jeremias si è comunque lasciato prendere dalla conoscenza di una persona “speciale”: stiamo parlando della mamma di Soleil Sorge che, stando a quanto svela il portale 361magazine, ha avuto un’ottima impressione del ragazzo.

