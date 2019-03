Leone Lucia: il figlio della Ferragni e di Fedez compie un anno/ Gli auguri social

Compie oggi un anno il piccolo Leone Lucia, da tutti conosciuto come Leo, il figlio di Fedez (Federico Lucia) e Chiara Ferragni. Esattamente un anno fa, il 19 marzo del 2018, venivano al mondo quello che è considerato a tutt’oggi il bambino più social d’Italia, nonché uno dei più famosi al mondo. Mamma e papà ci hanno riempito di scatti e video sia prima della nascita che dopo, e basta andare ogni giorno su Instagram per visionare qualche nuovo video, storia o foto appunto del piccolo Leone. Per festeggiare il primo compleanno di Leo, Chiara Ferragni ha voluto dedicare uno splendido post sul social network fotografico al figlio, in cui ha pubblicato 10 splendide foto che ritraggono Leo, nonché lo stesso in compagnia dei due genitori, dai primi giorni di vita fino agli attimi più recenti. «Leo, oggi compie oggi un anno – la didascalia a corredo della fotogallery, pubblicata dalla nota imprenditrice digitale – sei entrato nella nostra vita un anno fa e ha reso la nostra vita reale molto meglio di qualsiasi fantasia. Ti amo per sempre, grazie per avermi scelto come mamma».

LEONE LUCIA: IL FIGLIO DELLA FERRAGNI E DI FEDEZ COMPIE UN ANNO

La Ferragni aggiunge: «Come genitore farò tonnellate di errori, ma farò sempre in modo che ti sentirai amato e speciale». Subito dopo è arrivato il post su Instagram di Fedez, con il cantante che ha pubblicato altre 10 foto del piccolo Leone: «Un anno che sembra volato – scrive il rapper, impegnato nel suo tour – un anno insieme al mio migliore amico, un anno che mi ha cambiato più di una vita intera. Insomma, un anno di noi». Ed ora tutti si domandano come festeggerà il suo primo compleanno il bambino più social del Belpaese, che nel frattempo ha già ricevuto una serie pressochè infinita di regali, che lo rendono ancora di più il royal baby d’Italia. Chiara e Federico si sono conosciuti nel 2016 grazie ad una canzone scritta dallo stesso Fedez “Vorrei ma non posto”: i due si sono innamorati, poi la nascita di Leo a marzo di un anno fa, e le nozze a Noto la scorsa estate.

