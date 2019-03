Michele e Claudia, Uomini e Donne/ Video, storia al capolinea: “Ti auguro il meglio”

Sembrava essere l’inizio di una bellissima storia d’amore ma le ultime puntate di Uomini e Donne hanno smentito questa possibilità. Ed oggi, nella nuova puntata del trono Over, la conoscenza tra Michele e Claudia giunge definitivamente al capolinea. “Finisce qui. Io a te Claudia auguro il meglio” sono le parole di Michele, anticipate dal promo della nuova puntata di Uomini e Donne. Oggi scopriremo anche le motivazioni di questa rottura, visto che solo pochi giorni fa, Michele ammetteva la voglia di riprovarci con la dama e tentare di costruire con lei qualcosa di importante. “Claudia ha paura di noi. – ha infatti confessato alle pagine del Magazine di Uomini e Donne – Lei ha evidentemente delle cose sue personali da risolvere nonostante giorni fa, quando eravamo soli in macchina, mi abbia detto delle frasi importanti ammettendo che si sta innamorando di me.”

DALLA DICHIARAZIONE D’AMORE ALLA ROTTURA

A dare speranza ad un ritorno di fiamma tra i due a Uomini e Donne è stata anche l’ammissione di Michele, che parlava di sentimenti forti per Claudia. “Io non so se la amo ma di certo quello che provo per lei è una buona imitazione dell’amore, e lei lo sa.” Parole sicuramente importanti, motivo per il quale la rottura che arriva oggi tra i due protagonisti del trono Over stupisce il pubblico di Uomini e Donne. Cos’è cambiato in questi giorni? Soltanto le motivazioni che daranno in puntata riusciranno a sciogliere i dubbi nati di fronte al promo di anticipazione della puntata del trono Over di Uomini e Donne.





