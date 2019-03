Rama Lila, la dedica al papà di Indra / Video: “È mio marito, la mia ancora”

Oggi, 19 marzo, è la festa del papà e tanti sono i messaggi scritti per l’occasione che si possono leggere spulciando sui social. Uno tra questi è di Rama Lila Giustini, che il pubblico di Uomini e Donne ben conosce per il suo percorso come corteggiatrice e poi scelta di Jonas Berami. Oggi Rama è mamma del piccolo Indra, avuto da un ragazzo del quale preferisce non rivelare l’identità. Eppure non mancano scatti con lui e il loro bambino, o video, come quello che oggi Rama gli dedica proprio in occasione della festa del papà. “C’è una persona speciale, direi non molto social (forse l’unico sulla terra che non ha Instagram) che ormai da quasi due anni sta dietro le quinte…” scrive Rama nel post che vede uno scatto del suo compagno con tra le braccia suo figlio e un video di quel bellissimo momento.

RAMA LILA, DOLCE DEDICA AL PAPÀ DI SUO FIGLIO INDRA

Rama Lila spiega come il suo compagno non abbia neppure un profilo social e preferisca la privacy. Così scrive “colui che è l’addetto al cambio pannolini e che mi ha aiutato ad allacciarmi le scarpe quando non arrivavo a toccarmi i piedi per la panciona… La mia ancora in un mondo di superficie.” Un uomo chiaramente speciale, del quale Rama è molto innamorata come confermano anche le successive parole: “Una persona su cui Indra potrà sempre contare… il suo PAPÀ’, mio marito e oggi che è la sua festa si merita, per una volta, un po’ di considerazione e una piccola sorpresa” Un gesto davvero molto bello e commovente, che conclude però con un post scriptum: “Speriamo non mi lasci dopo aver pubblicato questo video”.

