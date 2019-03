Sfera Ebbasta, polemica con The Voice/ “Sedotto e abbandonato, ma non ne ho bisogno”

Sfera Ebbasta torna a parlare pubblicamente e lo fa in un’intervista concessa ai colleghi del quotidiano Repubblica. Il noto trapper milanese, amatissimo in particolare dai teenager, è stato protagonista suo malgrado qualche mese fa di un fatto di cronaca, quando cinque giovanissimi e una madre morirono presso la discoteca di Corinaldo, prima di un concerto dello stesso Sfera: «Quello che è successo va oltre la musica – racconta Gionata Boschetti, vero nome del cantante trap – oltre il mio personaggio, oltre tutto. Quella notte ha sconvolto tutti, ci ha distrutto, pensare che sia successo è incredibile». Sfera, che pochi giorni fa è tornato sulle scene musicale con la sua ultima hot Mademoiselle, già ai primi posti della chart di iTunes, ha puntato il dito contro la sicurezza nei locali: «Certe cose in un paese come il nostro non possono succedere – ha spiegato – la sicurezza è la prima regola nella vita di tutti i cittadini. Sul lavoro, dappertutto e anche nei luoghi di intrattenimento. Sono sicuramente criticato e preso di mira ma sono una persona e il mio massimo rispetto e cordoglio vanno alle famiglie delle vittime».

SFERA EBBASTA, POLEMICA CON THE VOICE

C’è spazio anche per un po’ di polemica nei confronti del noto talent musicale di casa Rai, “The Voice”: inizialmente sembrava che Sfera Ebbasta dovesse far parte della giuria, ma lo stesso è stato poi scartato all’ultimo, forse perché ritenuto un personaggio scomodo: «Hanno insistito per avermi – racconta il cantante – mi hanno convocato a un servizio fotografico. Stava per cominciare tutto e poi boh! Guarda, alla fine la mia fortuna è che non ho bisogno di certi canali per essere quello che sono. Ho costruito una carriera senza il supporto di radio e tv, questa è una vera forza. Per me era semplicemente un’esperienza lavorativa che mi incuriosiva ma in realtà non ne ho bisogno. Forse è meglio cosi». Al posto di Sfera la Rai ha chiamato Gigi D’Alessio e assieme al cantautore partenopeo vi saranno Morgan, Elettra Lamborghini e Gue Pequenò, per una giuria che strizza l’occhio in particolare ai giovani.

