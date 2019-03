SOLEIL SORGE E SARAH ALTOBELLO/ Bagno, schiuma e trash: finale in vasca (Isola 2019)

La diretta della decima puntata de L’isola dei Famosi 2019 si è conclusa in un modo davvero inaspettato. Soleil Sorge e Sarah Altobello hanno salutato i telespettatori del reality show in diretta da una vasca da bagno. Si tratta di un regalo che le due naufraghe hanno vinto grazie alla showgirl barese che è riuscita a superare il Coccoquiz, un quiz speciale che ha visto la partecipazione anche della mamma Mariolina. Sarah, infatti, è riuscita a rispondere ad una serie di domande di cultura generale vincendo così un caldo bagno in una vasca. La sosia di Melania Trump però poteva scegliere un naufrago con cui condividere questo regalo e senza tanti giri di parole ha scelto la nuova amica Soleil. Un finale trash assolutamente da non perdere!

Soleil Sorge e Sarah Altobello bellezze in vasca

Soleil Sorge, leader della settimana, e Sarah Altobello hanno concluso la decima puntata de L’isola dei Famosi 2019 con un bagno caldo in una vasca. Un regalo graditissimo per le due naufraghe che hanno potuto finalmente lavarsi dopo tanto tempo. La Altobello è al settimo cielo: “che buono odore che ha il bagnoschiuma!” dice a Soleil intenta a lavarsi il viso. Le due naufraghe, infatti, in spiaggia possono lavarsi, ma solo nell’acqua del mare senza però poter utilizzare bagnoschiuma e shampoo. Questo momento rappresenta per entrambe un momento di grande gioia e relax; così dopo essersi passate il bagnoschiuma, le due naufraghe si lasciano andare ad una serie di scenette divertenti, ammiccando alla telecamera e muovendo le gambe. Un siparietto davvero comico che ha avrà sicuramente fatto divertire il pubblico maschile e non solo dell’Isola dei Famosi 2019. Intanto Soleil anche questa settimana ha vinto la prova leader battendo Aaron Nielsen nella prova del fuoco, ma ha dovuto rinunciare a Playa Bonita per non aver rispettato le regole della prova ricompensa. Per questo motivo ha dovuto cedere la notte e la colazione a Playa Uva a due naufraghi da lei scelti: Sarah e Riccardo.

