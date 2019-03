Una vita, puntata serale/ Anticipazioni: una speranza per Diego, si salverà?

Puntata imperdibile quella di Una Vita, in onda martedì 19 marzo, alle 22.25 su Rete 4. Subito dopo l’appuntamento serale con Il Segreto, le emozioni continueranno con le avventure degli inquilini di Acacias 38, entrati ormai nel cuore del pubblico italiano. A centro della nuova puntata serale di Una vita ci sarà Diego. Il fratello di Samuel è ormai in gravissime condizioni e la sua vita è appesa ad un filo. Tuttavia, per lui, potrebbe esserci una possibilità per sopravvivere e che spinge Blanca e Samuel a fare l’impossibile pur di salvargli la vita. Olga, invece, trova qualcosa per minacciare Ursula mentre Lolita, nonostante il pericolo, cerca di trovare le prove per scagionare l’amato Antonito. Ci riuscirà senza mettersi nei guai? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

UNA VITA: DIEGO AD UN PASSO DALLA MORTE

Diego, convinto che la sua morte renderà più felice la vita di Blanca e Samuel, rifiuta qualsiasi cura. La figlia di Ursula, però, non si dà per vinta e, dopo aver avuto un incubo in cui ha visto l’uomo che in reatà ama morire, capisce che non può lasciarlo al suo destino. A fornire una nuova speranza a Blanca è il dottor Quilles che ha trovato una cura che potrebbe salvare la vita al più anziano dei figli di Jaime. Si tratta dell’exanguinotrasfusione, una trasfusione completa di sangue. Olga, così, decide di portare Diego in ospedale. Il dottor Quilles, così sottopone Samuel a tutte le analisi necessarie per poter fare la trasfusione di sangue a Diego. Samuel risulta compatibile e il marito di Blanca accetta di donare il sangue per salvare la vita al fratello. Ursula, nel frattempo, sta già pensando a come approfittare della situazione, ma Olga ha trovato un’annotazione particolare sul diario di Jaime e ha in mano la chiave per minacciarla e annullare il suo matrimonio con Jaime.

LOLITA IN PERICOLO PER ANTONITO?

Chi non ha alcuna intenzione di arrendersi è Lolita, disposta a tutto pur di salvare Antonito e avere con lui il futuro che sogna. Nonostante la difesa di Felipe, la situazione processuale del figlio di Ramon appare compromessa. La domestica, però, non si dà per vinta e cerca in tutti i modi di trovare prove per scagionarlo. Per le strade di Acacias, così, incontra Sepulveda, lo scultore il quale le rivela dove può trovare Belarmino, l’unica speranza per savare la vita al giovane Palacios. Susana, nel frattempo, dopo aver messo su con tanti sacrifici la sua sartoria, a causa delle cattiverie della gente non riesce ad andare avanti e decide che è arrivato il momento di chiudere. Rosina, tuttavia, le offre il suo aiuto, ma la sarta rifiuta considerando quella dell’amica un’elemosina.



