Uomini e Donne/ Andrea Zelletta confessa: “Ho già una preferita” (Trono Classico)

Se a Uomini e Donne, i tronisti tendono a concentrarsi subito su due corteggiatrici, per Andrea Zelletta la situazione è molto diversa. Il tronista ha puntato non una, non due ma ben quattro corteggiatrici e sembra essere preso davvero tanto da tutte. Lo ha ammesso anche in puntata, dichiarando che questa cosa lo manda particolarmente in confusione. Ma cosa lo attrae di ognuna? E sono davvero tutte allo stesso livello è ce n’è una preferita tra tutte? Alle pagine del Magazine di Uomini e Donne ammette che “Sono nella confusione più totale. – e spiega – Ho davanti tre persone molto diverse tra loro, che fanno uscire lati differenti del mio carattere. Sono attratto esteticamente da tutti e tre, nessuna di loro mi da certezze e questa cosa mi piace.”

CHI È LA PREFERITA DI ANDREA ZELLETTA?

Andrea Zelletta ammette che ognuna delle sue corteggiatrici ha qualcosa che gli piace molto: “Klaudia fa uscire il mio lato piú premuroso e ironico, Muriel mi tiene sulle spine e riesce a catturare completamente la mia attenzione: quando sono con lei sono molto concentrato su tutto quello che accade tra di noi” E non può mancare una parola per il ritorno di Natalia Paragoni: “Poi c’è Natalia: con lei parliamo poco ma i nostri sguardi dicono tanto. Tra di noi c’è una forte alchimia e complicità.” Il tronista di Uomini e Donne confessa, tuttavia, che una tra le tre è più avanti delle altre: “In questo momento ho una piccola preferenza, ma a 25 anni devo ancora capire cosa cerco davvero, quale donna può stare al mio fianco.” Neppure citata, invece, Federica, con la quale sembra esserci al momento un allontanamento.

