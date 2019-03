Uomini e Donne / Gemma e Rocco, il web dice basta: “Tutto finto!” (Trono Over)

È stato davvero messo un punto alla storia tra Rocco Fredella e Gemma Galgani? Nel corso dell’ultima puntata del trono Over di Uomini e Donne, i due sono stati protagonisti dell’ennesima lite, stavolta molto forte che ha portato entrambi ad ammette che ormai è davvero finita. Rocco è apparso quello più colpito: “Questa donna mi ha distrutto, non ne posso più. Si può dire di tutto di me ma non che non sia coerente. In sei mesi ho fatto qualsiasi cosa per te. Per me oggi è finita davvero. – e ancora – Non c’è stata una volta che mi è stata vicino, che mi ha asciugato le lacrime. Sta sempre a trovare qualcosa contro di me.” Ma Gemma, d’altro canto, ha notato in lui troppe omissione, soprattutto in merito ad alcune serate fatte ed ha ammesso: “Sei una persona disonesta. Disonesto mentalmente”.

GEMMA E ROCCO NEL MIRINO DEL WEB

Il sospetto di Gemma Galgani è che Rocco abbia preparato anche la sorpresa al castello “a tavolino”, stimolato da una donna che organizzerebbe le sue serate. Da qui l’ennesimo scontro a Uomini e Donne. Ciò che è però certo è che il pubblico del trono Over è davvero stufo. Si lamenta infatti di scena viste e riviste nelle ultime settimane. Ecco, infatti, alcuni dei commenti social: “Ho dovuto abbassare a zero il volume ..non si può sentire tra Rocco che urla e contemporaneamente la voce di Gemma a trombetta!!!! Gemma e Rocco state li solo per apparire!”; e ancora “Che vergogna ma basta con questi due finti. ..ridicoli m non è possibile continuare ad assistere a queste pagliacciate? Cambio canale basta!” Solo due delle decine di commenti negativi contro quella che, ormai, sembra essere un’ex coppia. Ma è davvero finita

