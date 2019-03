Valentina di Amici a Uomini e Donne/ Video, balla con Renato e si scatena lo studio!

Dopo Umberto, un altro allievo di Amici 18 si esibisce nello studio di Uomini e Donne. Si tratta di Valentina, la ballerina di hip hop del talent – già al serale – chiamata da Maria De Filippi per esibirsi con Renato, ormai eletto il ballerino del trono Over di Uomini e Donne. Prima del suo ingresso in studio, infatti, due signore sull’ottantina si scatenano proprio su musica Hip hop, coinvolgendo il pubblico. È su questa scia che la conduttrice chiede ad un suo collaboratore di recarsi nelle sale prova di Amici per chiamare Valentina. Chi meglio di lei può mostrare al parterre qualche passo di danza hip hop? E infatti Valentina è carichissima e viene accolta dagli applausi del pubblico e dai complimenti di Gianni Sperti che la trova “bravissima”.

VALENTINA DI AMICI 18 BALLA CON RENATO

Valentina di Amici 18 fa il suo ingresso nello studio di Uomini e Donne e Maria De Filippi fa subito partire una base di musica hip hop. Valentina si scatena assieme a Renato che il pubblico del trono Over sicuramente ricorderà anche per il ballo, con tanto di palpatine, con la ballerina Francesca Tocca oltre che con la stessa Maria De Filippi. Oggi Renato mostra al pubblico anche le sue abilità di ballerino hip hop: il cavaliere e Valentina insieme sono una bomba di simpatia ed energia, che infatti coinvolge tutto il pubblico in studio e anche qualche dama che prende il centro per ballare con loro. Una scena davvero divertente quella della puntata di Uomini e Donne di oggi. (Clicca qui per il video)

© RIPRODUZIONE RISERVATA