Virginia Saba e Luigi Di Maio/ Il vice Premier: “lei ha 35 anni, ci amiamo e…”

L’amore tra Virginia Saba e Luigi Di Maio è ufficiale. Dopo le foto della prima uscita pubblica della nuova coppia, fotografata al teatro dell’Opera di Roma, per la prima de “Orfeo ed Euridice”, arriva anche l’annuncio televisivo. In una lunga intervista rilasciata a Pomeriggio 5, infatti, il vice Premier si è anche lasciato andare a dichiarazioni importanti nei confronti della donna che ha conquistato il suo cuore. Dopo aver affrontato con Barbara D’Urso diversi temi politici importanti e aver svelato le future mosse del Governo, di fronte alla domanda della conduttrice di canale 5 sulla sua nuova storia d’amore, Luigi Di Maio ha giocato a carte scoperto ammettendo di essere innamorato e felice di avere nella sua vita una donna come Virginia Saba, conosciuta solo due mesi fa.

VIRGINIA SABA E LUIGI DI MAIO: “CI AMIAMO”

Dopo aver rivolto a Luigi Di Maio una serie di domande politiche su temi diversi come la violenza sulle donne, la famiglia e la riduzione della tasse, Barbara D’Urso ha aperto anche una piccola parentesi di cronaca rosa chiedendo al vice premier una dichiarazione sulla sua nuova fidanzata Virginia Saba, presentata pubblicamente. Di Maio ha così accontentato la conduttrice di Pomeriggio 5 svelando alcuni dettagli della sua relazione: “Ci siamo conosciuti due mesi fa e sto bene con lei. Ci amiamo e spero che vada tutto bene. Anche per questo mi vedete felice”. La D’Urso, poi, ha ulteriormente indagato chiedendo anche l’età di Virginia Saba e la risposta del vice Premier non si è fatta attendere: “lei ha 35 anni, io 32. Siamo lì”. “Quindi è più grande di te. Bravo, hai fatto bene”, ha concluso la conduttrice.

