Alberto Urso al serale?/ Standing ovation per lui e… (Amici 2019)

E alla fine sarà proprio Alberto Urso ad alzarsi in piedi e stringere la felpa verde? Il pubblico di Amici 2019 non ha dubbi a riguardo e aspetta con ansia quel momento che potrebbe andare in scena proprio oggi nella nuova puntata pomeridiana del programma. Le prime anticipazioni sulla registrazione hanno già invaso il web e sono in pochi quelli che non sanno che proprio il cantante oggi otterrà la possibilità di esibirsi davanti ai tre giudici addetti al responso finale sul risultato e sul suo accesso al serale. A prendere posto dietro la cattedra di giudice saranno Sara Andreani, Charlie Rapino e Pio Zanotti e sembra proprio che il siciliano riuscirà a conquistare tutti e tre i presenti prima con il suo nuovo singolo Falling in love e poi nel classico La donna è mobile dopo la quale, secondo quanto riporta il Vicolodellenews, tutti si sono alzati in piedi e hanno applaudito. A quanto pare i suoi dieci gli hanno permesso di accedere all’esame e poi alla felpa verde, sarà davvero lui l’allievo che oggi porterà a casa il risultato?

ALBERTO URSO E TISH IN CASETTA INSIEME?

Alberto Urso sicuramente è arrivato in corsa ad Amici 2019 ma non ha mai avuto modo di sentirsi in difetto o indietro rispetto agli altri, anzi. Il suo percorso è stato sempre in salita e mentre la sua voce è fuori discussione, anche la sua interpretazione è migliorata nel corso delle settimane. A questo, però, dobbiamo sommare il gossip che gli gira intorno e che potrebbe renderlo appetibile al pubblico quando finirà in casetta durante il serale del programma. Il cantante otterrà la felpa verde oggi pomeriggio e per lui la strada è ormai in discesa verso il grande palco che da fine marzo si illuminerà di luce, balli e canti con buona pace del suo pubblico, e l’amore? In queste settimane si è parlato di lui e del suo rapporto con Tish quello che nei primi tempi gli ha illuminato gli occhi e che poi, dopo Natale, lo ha spento. Proprio per questo i due sono stati divisi in squadre diverse e tutto lascia pensare che anche in casetta non li troveremo insieme a meno che le cose cambieranno nel corso di questi giorni prima della “reclusione”.

IL DUETTO CON LUDOVICA

Nella puntata di oggi pomeriggio di Amici 2019, Alberto Urso duetterà nuovamente con Ludovica. I due sono stati insieme in questi giorni in sala prove e ad occuparsi di loro sono stati i maestri Perris e Bonfanti, in particolare, quest’ultimo, guida Alberto a tirare fuori la sua voce senza finire schiacciato proprio dalla collega dai capelli blu (qui il video del momento). Secondo le anticipazioni della puntata in onda oggi sembra che i due non riusciranno ad esibirsi nel loro duetto ma le soddisfazioni per Alberto Urso non mancheranno visto che proprio il cantante siciliano vincerà la sfida dei duetti portando altri punti e conferme al suo mulino. Tutto questo gli permetterà di arrivare al serale forte e consapevole di quello che è e sarà in grado di fare, per il resto non ci rimane che attendere fine marzo.



