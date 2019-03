Alessandro Casillo/ Rudy Zerbi lo boccia e Mameli lo difende ma.. (Amici 2019)

Lo scontro tra Alessandro Casillo e Rudy Zerbi ad Amici 2019 non si placa e non lo farà nemmeno oggi quando il cantante si ritroverà sul palco per una nuova sfida che lo vedrà uscire sconfitto. Le anticipazioni sulla puntata di oggi pomeriggio rivelano che Alessandro si scontrerà con l’amico Mameli sul suo inedito ma non riuscirà a convincere i professori e questo riaprirà di nuovo la discussione con il professore che non vede di buon occhio il suo percorso nella scuola e nemmeno l’energia con la quale affronta la sua vita nella scuola e anche l’approccio al suo inedito. Secondo quanto rivelano le anticipazioni del Vicolodellenews, sembra che Alessandro Casillo si esibirà con Perchè non amici contro la Casa di Carta di Mameli e la vittoria andrà proprio a quest’ultimo dando l’occasione a Rudy Zerbi di inveire contro l’ugola d’oro della scuola e bocciandolo su tutta la linea. A differenza sua, però, Mameli ha difeso l’amico dicendosi affezionato a lui senza però entrare nel discorso e dare ragione ad uno anziché all’altro.

LO SCONTRO CON RUDY ZERBI SUI VOTI

Tra Alessandro Casillo e Rudy Zerbi non scorre buon sangue e chi segue Amici 2019 lo sa bene visto che i due non fanno altro ormai da settimane. Alessandro era partito come favorito di questa edizione proprio come è stato per Irama nella scorsa ma rimane il fatto che Rudy Zerbi non lo vede pronto per il serale e nemmeno per un’eventuale carriera fuori e per questo continua a bocciarlo con buona pace del cantante che si abbatte, piange e sbatte i piedi ma senza migliorare molto. Proprio nella scorsa puntata Rudy non gli ha dato la sufficienza e lui ha lasciato intendere che il professore lo fa solo per via di una questione che ormai è diventata personale. Proprio per questo lui e Alex Britti hanno deciso di incontrare i ragazzi e affrontare la questione voti un po’ con tutti i ragazzi. Il primo a prendere la parola è stato proprio Britti che non ha mandato giù l’attacco di Alessandro dicendosi un musicista pronto a insegnare e parlare di musica e non di queste cose: “Il tuo piangerti addosso e il voler fare polemica mi sembra una strategia”. Ancora una volta il cantante ha fatto marcia indietro cercando di correggere il tiro e peggiorando le cose. Clicca qui per vedere il video del momento.

ALEX BRITTI CONTRO IL SUO COMPORTAMENTO

Il giudizio di Rudy Zerbi non manca mai e secondo Casillo questo è solo sintomo di una cosa che è diventata ormai personale e che prescinde da Amici 2019. Il professore si è sentito offeso dal suo comportamento e proprio per questo gli ricorda i voti dati nelle prime puntate ovvero quelli della terza e quarta puntata in cui sono fioccati gli otto: “Da quel momento in poi c’è stato un calo abbastanza netto, Rudy non cambia mai mi fai il piacere di tenertelo per te, io cambio, non faccio come la Celentano con Mowgly usando un metodo che non condivido perché io valuto la sua esibizione”. Britti aggiunge il carico cercando di spingerlo a pensare alla musica: “Ma scrivi e canta e lascia stare il resto!”. Lui non sembra recepire il messaggio e tutti e due sono sicuri che forse i meno che sta prendendo è legato ad un problema artistico e non personale e a quel punto arriva Alessandra Celentano che rilancia: “Ma vuoi dire che mi sta anticipato Mowgli?”. La lite è servita, andrà in scena anche oggi pomeriggio?



