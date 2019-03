ALEX BARONI, EX COMPAGNO DI GIORGIA/ “La sera prima di morire…” (Verissimo)

Alex Baroni ha segnato la storia della musica italiana, ma anche la vita di Giorgia La cantante romana, ospite per la prima volta del salotto televisivo di “Verissimo” di Silvia Toffanin di Canale 5, durante la puntata di sabato 2 marzo 2019 ha parlato e ricordato l’uomo e l’artista. Parole commoventi che siamo certi toccheranno il cuore degli italiani. Ecco cosa ha confidato la cantante romana ai microfoni di Silvia Toffanin: “Non sono mai stata brava a parlare di lui, ma Alex va ricordato, come uomo e come artista, perché ha rappresentato un momento importante per la musica italiana”. La vita di Alex Baroni è stata stroncata il 19 marzo del 2002 a causa di un terribile incidente stradale, un incidente che ha cambiato per sempre anche la vita dell’interprete romana.

Giorgia: “La morte di Alex Baroni una voragine nella mia vita”

“La sua perdita è stata una voragine nella mia vita e in quella della sua famiglia” con queste parole Giorgia ha parlato per la prima volta in tv della morte dell’ex compagno Alex Baroni. Una perdita enorme non solo per lei, ma per l’intera musica italiana visto che Alex era uno degli artisti di maggior talento del panorama musicale. La cantante ha confidato alla Toffanin di aver ricevuto anche un messaggio da Alex la sera prima dell’incidente: “La sera prima di morire mi aveva lasciato un messaggio sul telefono al quale non avevo risposto. Questo messaggio l’ho conservato per molto tempo, poi mi si è cancellato… credo sia stato un segno”. Alla domanda di Silvia Toffanin su come abbia fatto a superare questo dolore, Giorgia ha risposto così: “Non so veramente come ho fatto. Sembra che sia successo un momento fa. Ho avuto una serie di anni di sbandamento, anni devastanti. Ci vuole del tempo per ritirarsi un po’ su. Io sono stata aiutata dagli amici e da una ventina d’anni di psicoanalisi”.

“Avrei voluto morire con lui”

Ogni 22 dicembre, data di nascita di Alex Baroni, la ex compagna Giorgia lo ricorda con un messaggio affidato ai social. Lo scorso 22 dicembre la cantante ha scritto: “Per celebrare il ricordo dell’artista, la sua voce unica, l’anima che non finisce mai”. Un semplice messaggio per Alex con cui ha condiviso una bellissima storia d’amore dal 1997 al 2002, anno della morte di Baroni. “Il 2002 ha cambiato tutto. Il mio modo di essere, di pensare: tutto. Avrei voluto morire anch’io, con lui. Noi ci eravamo lasciati, ma le cose da dire erano ancora tante, troppe… Non mi rassegnavo” ha rivelato la cantante in un’intervista rilasciata al settimanale Vanity Fair.



