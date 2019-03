Amici 2019, Ed.18 / Verso il serale: due maglie verdi e polemiche in studio

Torna l’atteso appuntamento con lo speciale di Amici di Maria De Filippi. Oggi, sabato 2 marzo 2019, gli allievi tornano in onda su Canale 5 con una nuova sfida a squadre tra Sparta e Atene che porterà all’assegnazione di altre maglie verdi per il serale che è ormai alle porte. La puntata in onda oggi non è però in diretta in quanto è stata registrata ieri; per questo possiamo anticipare ciò che vedremo tra poco su Canale 5. Anche questa settimana due sfide a squadre seguite da ben due esami per il serale perché due saranno gli allievi che riusciranno a conquistare la media del 9. Come svela ilvicolodellenews, il primo è Alberto Urso, che ha sfiorato la maglia già due volte. Questa settimana la sua versione di “Con te partirò” conquista i giudici che gli assegnano voti molto alti. Come prevedibile, l’esame sarà da standing ovation e per lui arriva l’ambita maglia verde.

MAGLIE VERDI E SCONTRI IN STUDIO

La fine dell’esame di Alberto Urso nello speciale di Amici 18 lascia spazio ad una nuova sfida a squadre tra Sparta e Atene. E se la prima sfida viene vinta da Sparta, la seconda, invece, è vinta da Atene. A conquistare la media del 9 e la possibilità di fare l’esame per il serale è la ballerina Valentina. Anche lei riesce nell’impresa e conquista la maglia verde. Gli allievi al serale passano quindi a 7. Non mancano scontri nella nuova puntata: Mowgly, durante una sua esibizione, si becca i 10 di tutti e il 3 della Celentano che gli impedisce di ottenere la media del 9. Polemiche anche tra Federica e Rudy Zerbi che continua a dare voti bassi alla ragazza, cosa che sarà proprio la Celentano a far notare. Infine, ospite in studio Biondo.

