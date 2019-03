Andrea Rigonat, il marito di Elisa/ Video, “Su alcune cose è un disastro”

Oltre ad essere conosciuto come compagno di Elisa, Andrea Rigonat è molto apprezzato come chitarrista nell’ambiente della musica italiana e la sua esperienza al fianco di Elisa è iniziata proprio lavorando nella band della cantante, come suo chitarrista di fiducia e performer nei tour. Dopo sette anni di fidanzamento, Elisa e Andrea Rigonat si sono sposati nel 2015 e la cantante ha avuto due figli dal marito: proprio il ruolo di padre, secondo quanto dichiarato dalla stessa Elisa, è quello che maggiormente si addice ad Andrea fuori dal palco: “Su alcune cose lui è un disastro: si dimentica tutto, compleanni, inviti a cena. Ma sulla disciplina e le regole da dare i figli è bravissimo. Io faccio più fatica.” Un rapporto cresciuto nel tempo e sempre stabile, che è andato di pari passo con quello professionale che ha visto Andrea Rigonat partecipare anche al successo dell’ultimo album di Elisa, “Diari Aperti”.

IL CUORE ROCK DEL CHITARRISTA

Primo sia nella classifica degli album, appena arrivato alla certificazione del disco di platino, e nei singoli grazie al brano “Se piovesse il tuo nome”, “Diari aperti” vede presente la chitarra di Andrea Rigonat in molti brani. Il marito di Elisa ha avuto un ruolo ancor più predominante nel precedente disco della cantante, “Heart”, del quale si era occupato in prima persona della produzione. Ma oltre a sostenere la vena pop della moglie, Rigonat ha anche una band tutta sua con la quale riesce a dare sfogo ad un’anima rock mai nascosta, tanto che Elisa ha affermato in un’intervista di avere addirittura più apprezzato le performance soliste del marito rispetto a quelle nei tour fatti insieme: “Andrea ha anche una band tutta sua con cui fa cose tremendamente rock, suona ai motoraduni a petto nudo: sono gelosa e lo vorrei così anche ai miei show”. Un’altra grande passione di Andrea Rigonat sono infatti le moto e i motori in generale, passione nella quale è sostenuto da Elisa che pur non essendo una centaura ha sempre mostrato apprezzamento e fascino per quanto riguarda l’ambiente motoristico.

IL DUETTO IN “PROMETTIMI”

Assieme ad Elisa, Andrea Rigonat condivide un carattere schivo che l’ha portato raramente ad esporsi alla luce dei riflettori. Una delle sue ultime apparizioni pubbliche fuori da concerti e tour è avvenuta negli studi di Radio Deejay a fine ottobre, nei giorni dell’uscita ufficiale dell’album “Diari Aperti” in cui il chitarrista ha eseguito assieme alla cantante di Monfalcone una toccante versione di uno dei brani inseriti nell’album, ovvero “Promettimi”. Per il resto Rigonat non ama parlare di sé e la storia d’amore con Elisa, per stessa ammissione della cantante in alcune interviste, è nata e cresciuta proprio grazie alla condivisione degli stessi spazi e delle stesse passioni in ambito musicale. E fuori dal palcoscenico la coppia ha sempre dato pochissimo spazio al gossip, solo alcuni anni fa, prima del matrimonio, i due vennero immortalati in un litigio durante una vacanza a Formentera, assieme ai figli, allora molto piccoli, Emma Cecile e Sebastian. Un episodio senza importanza per una delle coppie d’oro della musica italiana.





