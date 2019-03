ANNALISA MINETTI/ Video, il crollo emotivo a un passo dalla finale (Ora o mai più 2)

Annalisa Minetti, concorrente di Ora o mai più 2, ha concluso la sua quinta e penultima puntata dello show condotto da Amadeus piazzandosi in quarta posizione. In attesa dell’ultimo appuntamento della stagione, che andrà in onda sabato 2 marzo 2019 e che decreterà il vincitore della seconda edizione del programma, vediamo cosa è successo ad Annalisa. La serata ha visto una prima fase in cui i concorrenti si sono esibiti con i rispettivi coach e una seconda fase che ha previsto delle esibizioni di coppia. Annalisa Minetti ha cantato, insieme a Toto Cutugno, la canzone Figli, con il quale il cantautore partecipò a Sanremo nel 1987 piazzandosi al secondo posto. Terminato questo turno di performance, ai concorrenti tocca tornare sul palcoscenico insieme a un collega per dare vita a un duetto. Annalisa viene accompagnata da Silvia Salemi e, insieme, emozionano tutti cantando Almeno tu nell’universo, la canzone dell’indimenticata Mia Martini. Ma non sono i brani intonati da Annalisa ad aver fatto discutere durante l’ultima puntata dello show, bensì i suoi sfoghi.

Annalisa Minetti: “Giudicatemi per come canto, non per come sono”

Prima di salire sul palcoscenico per esibirsi insieme a Toto Cutugno, Annalisa Minetti si è lasciata andare a uno sfogo che ha raccolto un po’ tutta la pressione accumulata in questo percorso a Ora o mai più 2 che, per la cantante, non è stata proprio una passeggiata. Arrivata alla penultima puntata Annalisa tira un po’ le somme di quanto è accaduto, dei commenti che ha sentito, spesso anche sulla sua cecità, giudicata da molti una scusa per poter cavalcare l’onda del successo. “Non voglio essere trattata da non vedente, ma la gente non deve dimenticarsi che lo sono. Ho colto un’opportunità nel mio dolore. La vita è un diritto per tutti, non solo per qualcuno”, ha affermato la Minetti nei confronti della quale la giuria non ha risparmiato anche critiche piuttosto severe durante il percorso nel programma. “Ho voglia di fare mille cose, ma di fare ciò che è nelle mie corde. Penso che c’è condizione fisica che possa limitare la volontà di una persona. Non voglio vergognarmi. A volte forse sono fredda e distaccata, ma sono qui solo per cantare e vorrei che mi giudicaste per questo”, ha concluso Annalisa, lanciando una frecciatina profondamente avvelenata a chi, nelle settimane precedenti, si è sentito libero di giudicarla anche su altro oltre che sulle sue performance.

La confidenza a Caterina Balivo: “Ho sentito il bisogno di farlo!”

Del crollo emotivo a Ora o mai più Annalisa Minetti ha parlato con Caterina Balivo a Veni da me, dove è stata ospite il 27 febbraio. La cantante ha precisato di non essersi pentita dello sfogo trasmesso in diretta su Rai Uno, perchè è convinta che il pubblico dovesse vedere anche quel lato di lei. “Ho sentito il bisogno di farlo!”, afferma, precisando di avere anche una parte di sé che soffre e che sa convivere con il suo dolore. Lei, che non si è mai abbattuta, proprio non ce l’ha fatta a tenersi tutto dentro. Annalisa ha sempre avuto una grande motivazione che è la vita e che l’ha sempre spinta ad andare avanti. Il suo lavoro per lei è un’ancora di salvezza, ma anche un’opportunità per comprendere e far comprendere che la vita è un dono da non sprecare assolutamente. “E non bisogna aver paura di aver paura”, ha concluso, mostrandosi in tutta la sua debolezza, lato del suo carattere tenuto nascosto fino al crollo di sabato sera. Ora, con la forza che la contraddistingue, si prepara ad affrontare l’ultima puntata di Ora o mai più, convinta di aver dato ancora una volta il massimo in un’esperienza che, in qualche modo, le ha permesso comunque di mettersi in gioco.

