ANTONIO PIARULLI, EX COMPAGNO JASMINE TRINCA/ Amore nato all’università (Verissimo)

Jasmine Trinca torna in tv ospite del salotto televisivo di Verissimo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. In occasione dell’uscita del film “Croce e delizia”, l’attrice sarà tra i protagonisti della puntata di sabato 2 marzo 2019 e sicuramente oltre a parlare della sua vita professione racconterà alcuni retroscena della sua vita privata e dell’ex compagno Antonio Piarulli. Un amore nato tra i banchi dell’università La Sapienza di Roma quello tra Jasmine e Antonio, che nel 2009 hanno vissuto la grande gioia di diventare genitori della piccola Elsa. Una gioia che ha cambiato le loro vita come la stessa attrice ha raccontato durante un’intervista a Ansa: “Con Elsa mi diverto. L’ho desiderata tanto, anche se non penso che una donna debba necessariamente avere dei figli per sentirsi realizzata. La maternità mi ha fatto capire tante cose, mi ha reinquadrata e ha risvegliato la riconoscenza per mia madre, che non c’è più”.

Jasmine Trinca e Antonio Piarulli

La nascita della piccola Elsa ha sicuramente unito ancora di più Jasmine Trinca e il compagno Antonio Piarulli. Un nome non scelto a caso, visto che è un omaggio alla scritta Elsa Morante: “La scrittrice era una donna che ha sempre combattuto e contato solo su se stessa e i suoi talenti. Ma da piccola mi piaceva anche Nata libera, il libro e il film con la leonessa Elsa: vorrei che mia figlia cresca libera e coraggiosa come una leonessa”. Successivamente la storia tra Jasmine e Antonio è giunta al capolinea. Oggi la bella attrice sembrerebbe single, anche se ha dovuto fare i conti con un altro terribile dramma: la morte della mamma. Dalle pagine del settimanale Oggi, infatti, la Trinca ha parlato del dolore della perdita della mamma che ha descritto come una donna combattiva ed indipendente dicendo: “Mamma mi ha lasciato in eredità una femminilità combattiva, focalizzata su se stessa, che non dipende da nessuno”.

