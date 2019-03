C’è posta per te 2019/ Storie in diretta: Elisa e Rino Gattuso per nuove sorprese

Sabato 2 marzo, alle 21.10 su canale 5, torna l’imperdibile appuntamento con C’è posta per te, da anni, leader degli ascolti nonostante un’aggerrita concorrenza. Nella scorsa puntata, Maria De Filippi ha incollato davanti ai teleschermi 5.788.000 spettatori pari al 30.4% di share contro i 3.489.000 spettatori pari al 17.5% di share di Ora o mai più, la trasmissione di Raiuno condotta da Amadeus. Da venti edizioni, Maria De Filippi e i suoi postini hanno aiutato tantissime persone a ricucire i rapporti con le proprie famiglie, a salvare matrimonio e amori finiti. Non sono, poi, mancati i momenti speciali con personaggi famosi che accettano di regalare una gioia a persone meno fortunate. Ogni settimana, il pubblico è conquistato dalle storie delle persone comuni che, senza filtri, accettano di mettere in piazza le proprie vicende personali.

C’È POSTA PER TE 2019: GLI OSPITI DEL 2 MARZO

Ospiti della scorsa puntata di C’è posta per te sono stati l’attore di Hollywood Owen Wilson che ha accettato di strappare un sorriso ad un fan che, durante la malattia della moglie, non ha mai perso le speranze continuando anche ad occuparsi della famiglia ed Emma Marrone che, invece, ha fatto un regao speciale a due fan affetti dalla sindrome di Down. Anche nel nuovo appuntamento con C’è posta per te non mancheranno le emozioni durante le sorprese di cui saranno protagonisti due personaggi amatissimi dal pubblico. Dopo Alessandra Amoroso ed Emma, tocca ad Elisa, una delle voce più belle della musica italiana, fare una sorpresa ad una persona speciale. Dalla musica si passerà, poi, al calcio con l’arrivo del campione del mondo 2006, ex calciatore e oggi allenatore del Milan, Rino Gattuso.

LE STORIE

Le storie delle persone saranno le protagoniste della nuova puntata di C’è per te. La scorsa settimane, tra quelle più discusse dal pubblico c’è stata la storia di Calogero e Valentina, due ragazzi innamorati che si erano allontanati per l’atteggiamento di lui che lei giudicava troppo “libertino” e che Maria De Filippi è riuscita a riunire. Molto emozionante è stata la storia di Giusy che, a causa della sua nuova storia d’amore, aveva rotto i rapporti con i figli Romina e Giorgio riuscendo ad abbracciare solo quest’ultimo. Busta chiusa, invece, per Rosario che non è riuscito a riappacificcarsi con le figlia Eleonora. Quali saranno, invece, le storie di questa sera? Come ogni settimana, non mancheranno gli amori interrotti e i problemi di famiglia.



