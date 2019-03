DAVIDE DE MARINIS/ Video, convince i coach ma non il pubblico (Ora o mai più 2)

Davide De Marinis è pronto per la finalissima di Ora o mai più 2 in onda sabato 2 marzo 2019 in prima serata su Rai1. Il cantante di “Troppo bella” durante le precedenti puntate non è riuscito a conquistare i posti caldi della classifica, ma è ancora tutto da decidere. Intanto durante la scorsa puntata De Marinis si è esibito sul palcoscenico con il coach Fausto Leali cantando il brano “Angeli Negri”. Un’esibizione che ha visto la giuria esprimersi in modo quasi unanime nei confronti del cantautore. Ecco i voti: Rettore 9, Orietta Berti 9, Red Canzian 9, Ornella Vanoni 9, Toto Cutugno 10, Marcella Bella 8, Ricchi & Poveri 8 per un totale di 62 voti. Nella seconda manche, invece, Davide De Marinis ha condiviso il palcoscenico con la collega Donatella Milani cantando un vecchio successo di Nada. Si tratta di “Ma che freddo fa”, esibizione che è stata così votata dalla giuria dei coach: Ricchi & Poveri 8, Marcella Bella 7, Toto Cutugno 10, Ornella Vanoni 8, Red Canzian 8, Orietta Berti 8, Fausto Leali 8, Rettore 6 per un totale di 63 voti. A fine puntata De Marinis si è classificato al quarto posto nella classifica dei maestri, al sesto posto in quella del televoto e al settimo posto nella classifica generale.

Davide De Marinis in attesa della finalissima…

In attesa della finalissima di Ora o mai più 2, in onda sabato 2 marzo su Rai1, ripercorriamo il percorso di Davide De Marinis all’interno del programma. Durante la prima puntata il cantante si è presentato portando sul palco la hit “Troppo bella”, canzone del 1999 che gli ha regalato la grandissima popolarità. Una performance che ha trovato unanimi i giudici che si sono espressi con un voto altissimo: 61. La prima puntata, infatti, ha visto il cantante posizionarsi al numero 5 della classifica generale. Anche la seconda puntata non è andata male per Davide che, oltre a duettare con il coach Fausto Leali, ha condiviso il palcoscenico con I Camaleonti conquistando ben 119 punti e conquistando il quinto posto della classifica. La terza puntata, invece, ha visto De Marinis duettare con Amedeo Minghi conquistando ugualmente un ottimo risultato con cui si è piazzato ancora una volta al quinto posto. La situazione è cominciata a peggiorare durante la quarta e quinta puntata con uno scivolone in classifica.

Davide De Marinis vincerà “Ora o mai più 2”?

Le quote sul possibile vincitore della seconda edizione di “Ora o mai più 2”, lo show musicale condotto da Amadeus su Rai1, sono tutte a favore di Paolo Vallesi. Il cantautore toscano è quotato 1,50 seguito da Silvia Salemi a 2,40 e Jessica Morlacchi a 16. Lontanissimi, invece, Barbara Cola, Davide De Marinis e Annalisa Minetti a quota 66. Sembrerebbero non esserci speranze, almeno per quanto concerne gli scommettitori, su una possibile vittoria di Davide De Marinis pronto a lanciare in radio il nuovo singolo “Naturale”, un brano che ha descritto così: “È molto autobiografica: racconto la mia giornata, tipo che giro in mutande per casa… è originale mai volgare, molto simpatica, molto estiva. È un’autobiografia dove ci si può rispecchiare in tanti, e a differenza di “Apro e Chiudo” qui posso anche anticiparti che parla un po’ della vita di tutti”.

Video Davide De Marinis a “Ora o mai più 2”

