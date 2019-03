DONATELLA RETTORE/ Video “avrei preferito Tiziana Rivale alla Milani” (Ora o mai più)

Il personaggio di Donatella Rettore è forse uno tra i più discussi di Ora o mai più 2, che terminerà con la gran finale sabato 2 marzo 2019. Sin dalle prime battute della trasmissione, infatti, tra la Rettore e la sua allieva Donatella Milani non c’era stata molta simpatia. Nell’ultima puntata è stata ulteriormente rimarcata questa distanza tra le due dal fatto che Donatella Rettore si è rifiutata di cantare con la sua allieva, a cui ha comunque concesso di intonare il suo successo del 1979 Splendido splendente. A nulla sono serviti i tentativi degli altri coach di convincere la Rettore a intervenire nel duetto. “Sarebbe carino se Rettore fosse buona e tornasse sù. Sarebbe professionale, dai!”, dice Ornella Vanoni interrogata sull’argomento da Amadeus. “Comunque ritengo che queste sbrasate non si fanno, scusami, ma è un altro spettacolo”, prosegue la Vanoni difendendo Donatella Rettore rispetto allo sfogo della Milani trasmesso in diretta in cui quest’ultima chiedeva di cantare da sola lamentandosi della sua coach. Donatella Rettore, troppo offesa per salire su quel palcoscenico, risponde ai colleghi con la frase “Ognuno è se stesso. Marcella lo farebbe, Rettore no.” e decide di non cantare con la Milani.

Donatella Rettore: “Avrei preferito Tiziana Rivale alla Milani!”

Che Donatella Rettore sia orgogliosa lo si era capito sin dall’inizio della lite che l’ha vista protagonista insieme a Donatella Milani a Ora o mai più. Ma pare che ora, addirittura, il rapporto tra coach e allieva sia arrivata al capolinea. Anche il programma, del resto, si avvia alle battute finali. Se Donatella Milani, dopo lo sfogo della discordia, trasmesso in diretta qualche puntata fa, si è assunta le sue colpe e ha provato anche a fare un passo indietro verso la Rettore, quest’ultima sembra essere irremovibile. Dopo aver ascoltato le parole pesanti pronunciate dalla Milani nei suoi confronti, la cantante di Splendido splendente ha consigliato alla sua allieva di “andare ad insegnare a cantare ai conigli”. Al settimanale Chi la Rettore si è espressa ulteriormente sull’accaduto: “Se sono stata male dopo la lite con Donatella Milani? Scherza? Che stiano male gli altri. A me non frega più nulla. Per me quella persona non esiste. Ho cercato di essere generosa e accondiscendente, ma non ho più nulla da spartire con lei. Ho fatto sin troppa fatica”. Non contenta, Rettore ha punzecchiato ancora la sua allieva e, quando le è stato chiesto con chi le sarebbe piaciuto lavorare, ha risposto “Con Tiziana Rivale!”, ovvero la cantante arrivata prima al Festival di Sanremo del 1983, lasciando alla Milani la magra consolazione del secondo posto.

La discussione con Orietta Berti: “Però siamo amiche!”

Anche con Orietta Berti Donatella Rettore ha avuto diversi diverbi durante il percorso a Ora o mai più 2, ma fortunatamente il pericolo, questa volta, è rientrato nel giro di pochissimo tempo, complice anche il carattere probabilmente più accomodante della Berti. Orietta, infatti, si è detta sì infastidita rispetto alle critiche mosse dalla Rettore nei confronti Barbara Cola, ma ha precisato che le due cantanti sono amiche. Come se fosse stata colpita dala sindrome di mamma chioccia nei confronti della sua allieva, la Berti ha affermato “Barbara è una professionista, non canta come una lavandaia come è stato detto. Pretendo critiche giuste e sincere, non falsità. In più mi dà fastidio che giudica le canzoni e non l’esibizione”, ha sentenziato Orietta dopo la performance in duetto con Barbara Cola in Fin che la barca va. “Però non ho nulla contro la Rettore”, ha precisato la Berti, ospite di Vieni da me, a Caterina Balivo. “Anzi, dietro le quinte siamo amiche e ci regaliamo perfino i biscotti”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA