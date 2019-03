Elisa/ Video, “Avevo voglia di ripartire da me stessa” (C’è posta per te)

Elisa sarà ospite di Maria De Filippi nella puntata di “C’è posta per te” in onda in prima serata su Canale 5 sabato 2 marzo 2019. La cantante di Monfalcone è senza ombra di dubbio una delle interpreti di maggior successo della musica italiana contemporanea, essendo riuscita a scalare le classifiche e soprattutto a rinnovarsi con grande continuità. Così è accaduto anche con l’ultimo album, “Diari Aperti”, lanciato dall’enorme hype generato dal singolo “Se piovesse il tuo nome”. Per l’occasione Elisa si è avvalsa della penna più raffinata e richiesta tra i giovani autori musicali del momento, quella di Edoardo D’Erme in arte Calcutta. Con l’artista di Latina, Elisa ha realizzato anche un duetto del brano rimasto per settimane in cima all’airplay radiofonico e alle classifiche dei singoli di maggior successo nel nostro paese. Soprattutto, proprio l’album “Diari Aperti” ha appena festeggiato la certificazione del disco di platino a quattro mesi dalla sua pubblicazione, avvenuta il 26 ottobre dello scorso anno. Un risultato importantissimo considerando le difficoltà commerciali della discografia moderna.

UN GRANDE TOUR NEI TEATRI

Oltre cinquantamila copie vendute per “Diari aperti” e nove settimane in testa alla classifica dei singoli con “Se piovesse il tuo nome” hanno dunque permesso ad Elisa di tornare regina della musica italiana, come testimoniato anche dal grande successo riscosso come ospite a Sanremo 2019 duettando con Claudio Baglioni. L’anno nuovo la vede ora ai nastri di partenza di un importante tour che la porterà a toccare tutte le principali località del Belpaese. Due mesi e mezzo in giro per la penisola a partire dal prossimo 15 marzo, con la prima data del tour a Latisana, fino ad arrivare all’ultima data prevista il 31 maggio a Trieste. Nel mezzo Roma, Milano, Torino, Bologna, Genova, Napoli e Bari con una particolarità: tutti i concerti si svolgeranno in teatri ed arene raccolte: non sarà un tour nei Palasport, in alcune recenti interviste Elisa ha specificato di voler recuperare una dimensione più intima con il pubblico. D’altronde come suggerisce il titolo dell’album, “Diari Aperti” è stato un modo di mettersi a nudo per un’artista che inizialmente aveva remore a cantare in italiano proprio a causa della sua timidezza, ora diventata potenzialmente un punto di forza per sentirsi più vicina ai propri fans.

LA BARRIERA DELL’EMOTIVITA’

Una barriera che Elisa fece cadere nel 2001 vincendo il Festival di Sanremo con il brano “Luce – Tramonti a NordEst”. Da allora, dopo il periodo delle canzoni in inglese, tantissime hit della cantante sono state in italiano, con la maternità che, per sua stessa ammissione, ha poi contribuito ad ammorbidire altri spigoli caratteriali dell’artista. Tanto che “Diari Aperti” è un album cantato tutto in italiano, con Elisa che in una recente intervista rilasciata a Radio 105 ha spiegato di non aver più paura della sua emotività che ai tempi dei primi passi in carriera l’ha un po’ frenata: “Avevo voglia di ripartire da me stessa, dall’emotività. Volevo una cosa essenziale, senza esercizi di stile e senza filtri. Una cosa dove potevo mostrare la forza, la fragilità e tutti i valori che per me erano importanti. Ascoltando le canzoni che uscivano di volta in volta ho capito che la scrittura è cambiata, è meno evocativa e metaforica.” Un risultato apprezzato dai fans, stando ai riscontri delle vendite che rendono già Diari Aperti uno degli album simbolo di questo 2019.





