EMANUEL LO, FIDANZATO DI GIORGIA/ “Mi ha chiesto di sposarlo e ho pure detto si”

Emanuel Lo è il compagno di Giorgia. La cantante romana per la prima volta si è raccontata a cuore aperto nel salotto televisivo di “Verissimo” di Silvia Toffanin parlando di Alex Baroni, dell’immenso dolore legato alla sua scomparsa fino alla rinascita. In tutto questo sicuramente ha giocato un ruolo fondamentale il ballerino e coreografo che dal 2004 è sentimentalmente legato all’artista romano. Una storia d’amore cominciata quasi per caso, ma che ha rivoluzionato la vita dell’artista che con Emanuel non solo ha ricominciato ad amare, ma è riuscita anche a realizzare il sogno di diventare mamma. “Finalmente, dopo sette anni in cui ci provavamo, è arrivato Samuel. Vivevo questa mancanza con grande tristezza, ma nel momento in cui ho rinunciato mentalmente all’idea di diventare madre, è arrivato questo biondino meraviglioso” ha raccontato la cantante.

Emanuel Lo e Giorgia: 15 anni d’amore

15 anni d’amore tra Emanuel Lo e Giorgia. Un amore che la coppia è pronta a suggellare con un matrimonio. In realtà come ha raccontato la cantante italiana, ospite del rotocalco televisivo di Verissimo di Silvia Toffanin, la proposta c’è già stata. “In realtà molti anni fa Emanuel mi ha chiesto di sposarlo e io gli ho pure detto di sì. Poi, però, se non è la donna che organizza, l’uomo non lo fa, perciò è finita lì” ha confessato sorridendo la cantante di “E poi”. Sicuramente Emanuel Lo ha cambiato la vita della cantante, è riuscito a farla sorridere in un momento drammatico della sua vita: la morte di Alex Baroni. La cantante, intervista da Vanity Fair qualche anno fa ha raccontato il primo incontro: “Lavoravamo insieme per un tour, lui aveva cominciato a corteggiarmi e io ero tutta sulla difensiva. Pensavo: figurati se posso fidarmi di lui… Non capivo che cosa c’entravo io con un fico così… Chissà che mazzata poi m’aspetta – pensavo – se mi metto con uno come lui: giovane, vitale”.

Il figlio Samuel

Poi ad un certo punto Giorgia ha smesso di pensare e si è lasciata andare tra le braccia di Emanuel Lo. “Poi la vita per fortuna a un certo punto non mi ha più permesso di pensare. Abbiamo cominciato a baciarci una sera, in macchina e, appunto, Emanuel mi ha chiesto se ero felice” ha raccontato l’artista romana a Vanity Fair. La coppia ha cominciato così la loro storia d’amore, anche se non sono mancate delle difficoltà, come quella di avere dei bambini. “Per anni diventare madre è stata una specie di ossessione” – ha confidato l’artista – “e lì è davvero l’uomo che fa la differenza. Ho avuto due aborti spontanei, rischiavo di ricadere dentro a un meccanismo malato di autocompiacimento della sofferenza”. Importantissimo in questo momento della loro vista è stato Emanuel che non si è lasciato abbattere, anzi ha continuato a crederci. “E quando abbiamo smesso di pensarci sono rimasta incinta… Samuel mi ha costretta a venire a patti con la mia angoscia, con la paura delirante che tutto possa andare a rotoli da un istante all’altro. Non sono ancora riuscita a eliminarla: ma la tengo a bada” ha confessato l’artista in partenza con il suo tour nei palazzetti.



