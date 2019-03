Giorgia/ “La perdita di Alex Baroni è stata una voragine” (Verissimo)

Giorgia si racconta a Verissimo come mai prima d’ora. La cantante ripercorre infatti nel salotto di Silvia Toffanin i suoi successi più importanti, le sue vittorie nel mondo della musica, ma soprattutto quei lati della sua vita privata che non ama condividere con nessuno. Molti ricorderanno infatti che in passato Giorgia è stata legata ad Alex Baroni, cantante italiano tra i più amati negli anni ’90, scomparso improvvisamente dopo un brutto incidente nel 2002. “Non sono mai stata brava a parlare di lui, ma Alex va ricordato, come uomo e come artista, perché ha rappresentato un momento importante per la musica italiana”, ammette Giorgia nel salotto del talk show di Canale 5 ripercorrendo la sua storia al fianco di Baroni. Nelle sue parole, però, soprattutto il dolore legato alla sua perdita, quando per lei ha avuto inizio uno dei periodi più bui.

Giorgia: “Quel messaggio che…”

“La sua perdita è stata una voragine nella mia vita e in quella della sua famiglia”. È con queste parole che Giorgia ripercorre a Verissimo il doloroso periodo che è seguito alla morte di Alex Baroni, una scomparsa che ha segnato profondamente la sua esistenza, ma anche quella della sua famiglia. La cantante, che oggi ha ritrovato la serenità accanto al ballerino e coreografo Emanuel Lo, ricorda inoltre a Verissimo un aneddoto sull’ultimo contatto che ha avuto con lui poco prima della scomparsa: “La sera prima di morire mi aveva lasciato un messaggio sul telefono al quale non avevo risposto. Questo messaggio l’ho conservato per molto tempo, poi mi si è cancellato…”. L’artista non nasconde infine di aver visto in quelle parole che Alex Baroni ha registrato in segreteria un segno, a testimonianza, probabilmente, di ciò che sarebbe successo da lì a poche ore.

“Non so come ho fatto”

Oggi Giorgia ha ritrovato la serenità accanto al ballerino e coreografo Emanuel Lo, dal quale ha avuto anche un figlio, il piccolo Samuel. Ma nel salotto di Silvia Toffanin non dimentica il suo passato al fianco di Alex Baroni e di come sia riuscita a superare, o a metabolizzare, una perdita così dolorosa. “Non so veramente come ho fatto – rivela l’artista nel salotto di Silvia Toffanin – Sembra che sia successo un momento fa. Ho avuto una serie di anni di sbandamento, anni devastanti. Ci vuole del tempo per ritirarsi un po’ su. Io – continua poi Giorgia – sono stata aiutata dagli amici e da una ventina d’anni di psicoanalisi”. Dopo un periodo ricco di dolore, nel 2004 Giorgia incontra Emanuel Lo e con lui dà vita a quel sogno di famiglia che si è coronato con la maternità: “Vivevo questa mancanza con grande tristezza, ma nel momento in cui ho rinunciato mentalmente all’idea di diventare madre, è arrivato questo biondino meraviglioso”.



