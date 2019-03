Giulia Salemi insultata, Francesco Monte sbotta/ Foto: “Schifato e rabbrividito”

Francesco Monte sbotta contro i leoni da tastiera che, nelle ultime ore, hanno preso di mira la fidanzata Giulia Salemi insultandola e addirittura minacciandola. Secondo il commento di alcuni fan, tutto sarebbe nato dall’annuncio della Salemi che, per aderire ad un’iniziativa di Oneplus ha accettato di stare lontata dai social per un po’. La decisione dell’influecer, però, non è piaciuta a diversi utenti che si sono letteralmente scagliati contro di lei scrivendole messaggi davvero pesanti. Di fronte a tanta cattiveria, Francesco Monte che, tra i due è quello meno social, ha deciso d’intervenire scagliandosi contro tutti gli haters che starebbero inneggiando addirittura alla violenza. “Io sono schifato e rabbrividito dalle brutte parole e insulti che ho letto nei confronti di Giulia… Addirittura incitare alla violenza, voler picchiare, lanciare oggetti addosso… Ragazzi ma stiamo dando i numeri? Stiamo impazzendo?”, ha sbottato l’ex tronista trovando la solidarietà di moti fan.

FRANCESCO MONTE DIFENDE GIULIA SALEMI: “IL CYBERBULLISMO E’ VIOLENZA”

Accanto a Giulia Salemi, Francesco Monte ha ritrovato la serenità e la vogia d’amare. I due stanno insieme da più di due mesi e sono sempre più felici e innamorati. Motivo che ha spinto l’ex tronista a cercare di mettere fine all’ondata di violenza social a cui è sottoposta la fidanzata. “Questa gente è meglio che si dia una calmata! Chi parla così è la vergogna degli uomini, non può essere definito umano e ancora di più mi girano […] perché si tratta della mia fidanzata… Imparate bene una cosa il rispetto… Quello non deve mancare mai! Grazie dell’attenzione”. ha aggiunto l’ex tronista. Sulle storie di Instagram, poi, ha pubblicato un post in cui si legge: “Giusto perché a qualcuno passa di mente, ma il cyberbullismo è violenza!”. Le parole di Monte sono state condivise anche da Fariba, la mamma di Giulia con cui la coppia si è concessa una cena pochi giorni fa. “Le persone ignoranti pensano di poter agire in modo cattivo e farla franca. Quello che non capiscono è quello che noi diamo ci torna indietro! Adoro l’odore del karma nell’aria”, ha aggiunto Fariba mentre Giulia, probabilmente, dirà la sua domenica quando tornerà ufficialmente sui social.





