Isola dei Famosi 2019/ Scontro tra Maddaloni e Luca, pace tra Brosio e Jeremias

Procede senza particolari scontri la vita dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2019, anche se la spaccatura in due fazioni è cosa ormai definitiva. Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez hanno trascorso un’altra romantica notte sull’Isla Bonita e la ragazza ammette di esserne davvero felice. “Questa notte è andata alla grande come al solito, siamo stati benissimo. – racconta Soleil – Ormai sono diventata una grandissima fan della colazione dell’Isla Bonita. Direi che questa routine ci piace”. Prima del loro ritorno su Playa Uva, alcuni naufraghi parlano proprio della coppia. In particolare c’è un confronto tra Marco Maddaloni e Luca Vismara che si chiede perché lui non prenda posizione soprattutto in merito alla questione Soleil. Maddaloni, però, dice la sua non solo a Luca ma anche a Marina La Rosa: “Voi avete avuto proprio un approccio diverso con loro. Spesso e volentieri la verità è che se io passo davanti a voi sento voi vociferare.”

PACE TRA JEREMIAS E PAOLO BROSIO

In confessionale, Marco Maddaloni parla proprio di Luca Vismara e di come abbia maturato su di lui un’idea non positiva: “Io su Luca ho la mia idea: lui è falso e ha una parola per tutti.” Poi sposta l’argomento su Jeremias e Soleil e ammette di trovarsi bene con loro nel gruppo dell’Isola dei Famosi 2019: “A me non piace come sono stati trattati Soleil e Jeremias. Loro mi piacciono molto come persone e il mio è un modo per far capire loro che non sono da soli”. Il ritorno di Jeremias e Soleil a Playa Uva porta però tante novità. Non solo arriva il benefit che hanno conquistato tutti quelli che si sono schierati con la nuova leader, che è un uovo a testa per ogni giorno fino alla prossima puntata, ma anche una riappacificazione. Jeremias si è infatti scusato con Paolo Brosio, dicendogli: “Non per il contenuto del mio discorso ma per i modi”. Lui ha accettato con piacere, stringendogli la mano.

