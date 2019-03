La scelta di Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez/ Uomini e donne: il sì di Irene e Sonia

Irene Capuano e Sonia Pattarino hanno detto “sì”. A chi? A Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez, i loro rispettivi fidanzati. È il primo di una serie di due: “sì” è una parola ricorrente nel percorso di amore di qualunque coppia. “Ricorrente”, ma non banale. Anzi: nel caso di Uomini e donne, il passaggio non è per niente lineare. Non è affatto detto che le corteggiatrici, alla fine, restino tali. Come non è detto che i tronisti (tutti) facciano i bravi e stiano al loro posto. Cioè, per i protagonisti è scontato “dividersi” tra una donna e l’altra. Anche se poi queste se la prendono e non stanno al gioco. Verrebbe da chiedersi che cosa si aspettavano, avendo come coinquilina la propria rivale in amore e – allo stesso tempo – il bonaccione con la fama di fedifrago di turno. Insomma, è nel contratto che quest’ultimo sbaciucchi un po’ l’una un po’ l’altra, per quanto sia disgustoso e moralmente orripilante. Sia chiaro: la logica del dating show non giustifica qualcosa che è e rimane inaccettabile.

Uomini e donne – La scelta: Andrea prende il posto di Ivan

Certo, a Natalia non fa piacere vedere Ivan con quell’altra. Ma in fondo sa come funziona, ed è in assoluto il personaggio più scaltro. Invece di attendere che qualcuno la scelga, infatti, fa lei il primo passo… fuori dalla villa. Prima si parlava di tronisti un po’ iperattivi: ecco, Andrea Zelletta ne è l’esempio perfetto. Quando lui va a cercarla, Natalia lascia perdere Ivan e capisce tutto. Con lui ha poche chance, ma Andrea potrebbe davvero farla felice. Tra loro c’è una complicità particolare: difficilmente, a dire il vero, l’ha sperimentata con lo spagnolo. “Fatta fuori” Nati, a Ivan resta solo Sonia. Sarà mica una scelta di ripiego? Lui dice di no, e noi gli crediamo. Lei dice di non voler amare per due, giudicandolo indirettamente “non all’altezza”. Ma poi – classico dei classici – cambia idea e gli corre incontro.

Valentina o Irene?

Per Luigi Mastroianni, le cose sono state leggermente meno semplici. Lui si è sentito combattuto fino alla fine, col cuore a metà tra Irene e Valentina. La povera Irene, che alla fine viene scelta, nutre qualche dubbio circa il loro rapporto: “Non voglio che mi ami al sessanta, ma al cento per cento”. Dubbi su dubbi: è stato lui, con le sue incertezze, ad alimentarli in Irene. Non l’ha mai visto convinto, in sostanza. Valentina, al contrario, è la donna delle sicurezze: lei è grande, determinata, riflessiva; l’esatto opposto della rivale. Irene è una con meno sovrastrutture, complice anche la giovane età. Secondo i detrattori, Luigi l’ha scelta perché è più in grado di “gestirla” [sic!], mentre Valentina sarebbe stata “sfuggente”. Irene cara, insomma… fai ancora in tempo a scappare.



