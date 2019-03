Lite tra padre e figlia a C’è Posta per te / Video: “Neppure ricordo quando è nata”

La nuova puntata di C’è Posta per te regalerà al pubblico di Canale 5 tanti tipi di emozioni. Diverse saranno infatti le storie che verranno raccontate da Maria De Filippi nel corso della serata e, i primi video pubblicati sulla pagina Instagram del programma, ci svelano che una di queste avrà come protagonisti una coppia di genitori chiamati in studio dalla loro figlia e da suo marito. Non si comprendono i motivi dei dissapori tra loro, cosa che scopriremo nel corso della puntata in onda questa sera, si comprende tuttavia che i rapporti sono stati interrotti, e da tempo, e che soprattutto il padre della donna non è disposto a mettere una pietra sopra a quanto accaduto. Nel discorso, infatti, l’uomo arriva anche a dire di non sapere o comunque non ricordare neppure la data di nascita di sua figlia, cosa che lascia anche Maria De Filippi basita.

GENERO CONTRO SUOCERO A C’È POSTA PER TE

La conduttrice di C’è Posta per te, infatti, chiede all’uomo se sia vero: “È vero che non sai quando è il compleanno di tua figlia? Forse è perché non hai memoria?” Lui, però, replica confermando la cosa: “Si è vero. La memoria ce l’ho ma non per ricordare il suo compleanno. Non l’ho mai festeggiato assieme a lei!” Ad intervenire, strappando gli applausi del pubblico, sarà però il marito della figlia, dicendogli: “Secondo me prima viene il rispetto per i figli poi viene tutto il resto. Perché una persona per essere padre prima deve fare il padre e io credo che il padre lo so fare, lei…” Vedremo se Maria De Filippi riuscirà a riappacificare anche questa famiglia a C’è posta per te.





© RIPRODUZIONE RISERVATA