Marcella Bella/ Video, farà vincere Silvia Salemi? (Ora o mai più 2)

Marcella Bella è diventata protagonista di pesanti polemiche proprio nella settimana della finale di Ora o mai più 2 che andrà in onda stasera su Rai Uno. La cantante infatti su Instagram ha lasciato partire uno sfogo che ha alzato un vero e proprio polverone. Alcuni l’avevano rimproverata per aver usato nell’ultima puntata toni un po’ alti, lei ha risposto: “Ho sbagliato sicuramente anche io, ma sono stata usata e provocata. Gli autori aizzano i cantanti a dare dei voti bassi per creare del basso gossip e fare alzare l’audience”. Marcella Bella che ha partecipato al programma come giudice e coach di Silvia Salemi sicuramente nelle prossime edizioni non ci sarà a fronte anche di questa rottura che sembra davvero impossibile da sanare. C’è grande curiosità di vedere come si comporterà stasera quando sarà comunque sul palcoscenico di Rai Uno per portare la sua voce e i suoi taglienti giudizi.

Clicca qui per il video dell’ultima puntata

Marcella Bella, Finale Ora o mai più 2: polemiche in studio

Marcella Bella si prepara per difendere nella Finale di Ora o mai più 2 la sua “studentessa” Silvia Salemi. Nonostante questo non si sono fermate le polemiche che l’hanno vista protagonista. Marcella si era lamentata, nell’ultima puntata, per il fatto che le era stato fatto un danno visivo con la totale assenza di luce sul set. Una polemica che si è spostata sui social network con il pubblico della trasmissione che non ha molto gradito il suo modo di fare. Ora però è il momento di mettere da parte tutte le difficoltà perché c’è da disputare un percorso di crescita importante per Silvia Salemi che si gioca una finale che sarà molto agguerrita. Vedremo però se anche stasera su Rai Uno ci saranno ulteriori polemiche legate, magari in seguito alle pungenti parole della stessa Marcella sulla sua pagina Instagram.

Silvia Salemi sarà la vincitrice?

Silvia Salemi si gioca la finale di Ora o Mai Più 2 al fianco della sua coach Marcella Bella. C’è sicuramente grande voglia di rivincita della cantante classe 1978 di Palazzolo Acreide. Al momento le quote dei bookmakers la danno come seconda favorita dietro Paolo Vallesi a 3.40, comunque ben distante dal primo che è ad appena 1.40. Al momento comunque il ballottaggio per la vittoria è quello tra i due splendidi artisti in cerca di rilancio. Infatti molto più distanziata a 11.00 con Barbara Cola addirittura a 21.00. Staremo a vedere chi avrà la possibilità di imporsi stasera con Marcella Bella che ha fatto il massimo per la sua ragazza. Il suo apporto è stato importante soprattutto nello spiegare alla Salemi come dominare il palcoscenico con più personalità e con maggiore grinta rispetto al suo passato.



