Marianna Taormina chi è/ Ex miss al 63° Opernball di Vienna (Italia sì)

Il suo nome è Marianna Taormina, è una studentessa siciliana e oggi pomeriggio sarà tra gli ospiti di Italia sì, il contenitore pomeridiano del sabato pomeriggio condotto da Marco Liorni. Originaria di Alcamo, Marianna è la vincitrice della XII edizione del Gran Ballo viennese di Roma e grazie a questo importante traguardo lo scorso 28 febbraio ha rappresentato l’Italia al 63° Opernball di Vienna, il prestigioso ballo trasmesso ogni anno in mondo visione. La studentessa sarà nel salotto di Rai 1 per parlare di questa straordinaria esperienza, delle emozioni vissute nel corso della competizione e di come si sia preparata ad affrontare il prestigioso concorso. A Vienna, si legge inoltre su Strettoweb.com, Marianna non era da sola: ad accompagnarla tra le 144 formazioni di debuttanti c’era anche Martin Gruber, giovane Project Manager di Linz.

Marianna Taormina chi è? Ex reginetta di bellezza

Marianna Taormina, giovane ballerina che ha rappresentato l’Italia al 63° Opernball di Vienna, non è un volto nuovo al mondo dello spettacolo. Nei mesi scorsi ha infatti partecipato alle selezioni di Miss Italia. Pur non avendo fatto parte del gruppo delle 33 finaliste che hanno avuto accesso al prestigioso concorso di bellezza, Marianna ha voluto condividere questo importante traguardo con quella che considera la sua seconda famiglia, Miss Italia, e nei giorni scorsi ha inviato una nota con la quale ha ringraziato il popolare concorso di bellezza. “Voglio comunicare io stessa la notizia alla mia seconda famiglia, cioè Miss Italia: ho partecipato al ‘Gran Ballo Viennese’ di Roma e sono stata scelta come rappresentante italiana all’evento principe della danza: il celebre Opernball di Vienna – ha annunciato l’ex reginetta di bellezza – Ho vinto il titolo di ‘Miss Sorriso Sicilia Est’ e, anche se non sono rientrata tra le finaliste, sono felicissima lo stesso perché grazie a Miss Italia ho fatto una grande esperienza che mi ha dato forza, grinta e voglia di mettermi in gioco”.

La tiara realizzata da Donatella Versace

All’indomani dal debutto al 63° Opernball di Vienna, è stata proprio Arianna Taormina a descrivere le emozioni vissute nel corso della sua nuova avventura. Ecco le parole che l’ex reginetta di bellezza ha pubblicato qualche giorno fa sul suo profilo social ufficiale. “Non riesco ancora a descrivere ciò che ho provato ieri sera… – si legge in un post condiviso su Instagram – È stata l’esperienza più BELLA di tutta la mia vita, e non sarò mai abbastanza grata per aver avuto la possibilità di rappresentare la mia ITALIA ad un evento così importante. Infinitamente…. GRAZIE”. Per l’occasione, inoltre, l’ex reginetta di bellezza ha indossato una preziosissima tiara realizzata da Donatella Versace, così come si legge in uno dei post condivisi sul suo profilo social: “Onorata di essere l’unica italiana ad indossare la meravigliosa Tiara realizzata da @donatella_versace e @swarovski per il grande opernball Wien 2019”



