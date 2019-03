MICHELE PECORA/ Video, fanalino di coda della classifica (Ora o mai più 2)

Michele Pecora, concorrente di Ora o mai più 2, si prepara ad affrontare l’ultima puntata della stagione del programma, che sarà trasmessa sabato 2 marzo su Rai Uno. Ma facciamo un passo indietro e vediamo come se l’è cavata Michele durante l’appuntamento di sabato 23 febbraio, quando i concorrenti, oltre ad esibirsi con i rispettivi coach, hanno calcato il palcoscenico dello show condotto da Amadeus in coppia con un collega. Dopo aver intonato “Sarà perché ti amo” insieme ai Ricchi e Poveri, Pecora è tornato in scena per cantare, con Paolo Vallesi, la canzone “Una carezza in un pugno”. L’esibizione è valsa al cantante diversi voti positivi, un bel riscatto per Michele, che aveva chiuso la puntata precedente dalla penultima posizione. Sarà stata la presenza di Paolo Vallesi, che sta conducendo un percorso fantastico all’interno dello show, ad averlo influenzato? Quel che è certo è che l’esibizione è stata gradita da pubblico e giuria e che avrebbe potuto rappresentare, sebbene a pochi passi dalla fine, un ancora di salvezza per la rivincita del cantante. Purtroppo per lui il pubblico a casa non la pensa così e, a televoto chiuso, Pecora è il fanalino di coda della classifica.

Michele Pecora: dopo “Ora o mai più 2” vuole tornare a cantare

Per Michele Pecora, che non ha avuto molta fortuna nella sua esperienza a Ora o mai più, il ritorno in tv rappresenta comunque un tentativo di ripartire da zero. “Sogno di continuare a fare il mio mestiere”, aveva detto qualche giorno fa. E nonostante i giudizi non sempre generosi da parte della giuria, nonostante i voti mancati (vedi quello di Ornella Vanoni che, addormentatasi durante la diretta, dimentica di votarlo), nonostante le polemiche che accompagnano sempre un programma televisivo, Michele si dice pronto a ricominciare. Non lo scoraggia il fatto di aver chiuso la penultima puntata dello show all’ultimo posto, né scoprire che il suo partner musicale della serata, Paolo Vallesi, è paradossalmente arrivato primo. Dopo un periodo difficile della sua vita, Michele vuole continuare a fare musica, vuole continuare a vivere di quella passione che non ha mail abbandonato. “Rivoglio la mia vita”, ha detto in un’intervista a Radio Corriere TV, aggiungendo di aver vissuto l’esperienza di Ora o mai più con lo spirito di chi deve mettersi in gioco, ma “magari con un’attenzione e un riconoscimento in più.”

I Ricchi e Poveri sul loro allievo: “Puoi solo dare consigli”

A un passo dalla finale, Michele Pecora non riesce ad allontanarsi dai gradini più bassi della classifica. A nulla sono serviti i consigli dei suoi coach, i Ricchi e Poveri, che non hanno mai visto il loro allievo farsi notare davvero per le sue peculiarità vocali. “Il talento non lo puoi insegnare a nessuno, o ce l’hai o non ce l’hai”, ha detto Angela Brambati durante un’intervista a Musicaintorno.it. Si riferiva a Michele Pecora? Non lo ha specificato, ma la cantante dei Ricchi e Poveri continua: “Puoi dare dei consigli, alla luce delle esperienze che hai vissuto. Noi abbiamo avuto successo perchè eravamo allegri, sorridevamo…qualcun altro perchè, ad esempio, faceva il contestatario. Come Ricchi e Poveri testimoniamo quell’aspetto del successo che è giusto per noi”. La frase, probabilmente, fa riferimento alle polemiche che hanno accompagnato le scelte dei brani da far cantare a Michele Pecora. Di frequente, infatti, ai coach è stato recriminato il fatto di aver assegnato al loro allievo delle canzoni che riuscivano a mettere poco in risalto le sue doti vocali. Il risultato? Che nel corso delle varie puntate del programma è emersa ancora una volta la bravura, il brio, l’allegria dei Ricchi e Poveri ma ben poco la personalità canora di Michele Pecora. I suoi coach, intanto, continuano a sostenerlo e a sperare che, prima o poi, a prescindere dall’esito di Ora o mai più, Michele possa avere il successo che merita.

Video Michele Pecora a “Ora o mai più 2”

