Monica Romano, moglie di Rino Gattuso/ Video, lui: “la formazione la fa sempre lei”

Monica Romano è la moglie dell’allenatore del Milan Rino Gattuso, ospite di Maria De Filippi in prima serata su Canale 5 nella puntata di C’è Posta per Te di sabato 2 febbraio 2019. Monica Romano si è fatta conoscere soprattutto come compagna del centrocampista ai tempi della sua militanza al Milan come calciatore, a cavallo del Mondiale vinto con la Nazionale italiana di calcio nel 2006. In linea col carattere del mister rossonero, Monica Romano è sempre stata una presenza molto nell’ombra e a detta dell’allenatore è stata importantissima nei momenti più difficili della sua carriera che non hanno riguardato solo il periodo milanista, ma anche i precedenti impegni da allenatore alla guida di squadre come i greci dell’OFI Creta ed il Pisa, club coinvolti in pesanti problemi amministrativi.

UN AMORE NATO IN SCOZIA

Monica Romano è sempre stata il faro che ha guidato Gattuso nella sua vita da calciatore e in quella dei tutti i giorni. Curiosamente l’amore tra i due non è nato in Italia ma in Scozia, per la precisione a Glasgow, ai tempi in cui Ringhio militava nella più titolata squadra locale, i Rangers. Monica è infatti figlia di italiani che gestivano un ristorante nella città scozzese, e il loro amore è poi cresciuto col tempo fino a sfociare nel matrimonio e nella nascita dei figli: Gabriela, nata nel 2004, e Francesco, nato nel 2007. I due continuano ad essere molto affiatati a quasi vent’anni dall’inizio del loro rapporto e sono stati immortalati raramente in uscite pubbliche, per lo più dedicandosi ad attività tranquille come passeggiate per le vie dello shopping milanese. E il rapporto con la città meneghina è sempre stato molto saldo per la famiglia Gattuso, anche nel periodo in cui, per muovere i primi passi nella sua carriera da allenatore, “Ringhio” è stato costretto ad allontanarsi tentando la fortuna anche in Grecia. Ma anche Monica Romano si è sempre detta sicura che quello a Milano fosse solo un arrivederci.

“È LEI CHE FA LA FORMAZIONE…”

Gennaro Gattuso è sempre stato molto riservato proteggendo dalla stampa il rapporto con la sua famiglia e la moglie Monica Romano: ogni tanto, nelle conferenze stampa da allenatore rossonero, si è divertito a citare la moglie parlando di spaccati di vita quotidiana molto comuni per una coppia, oppure dedicando a Monica divertenti battute. Come quella recentemente proferita dopo la polemica riguardo le frasi di Fulvio Collovati in tv e la presunta incompetenza delle donne nel mondo del calcio. “Figuratevi che la formazione la fa sempre mia moglie…” ha detto scherzando Gattuso ai giornalisti, sottolineando come al di là della sua fama di centrocampista grintoso, fuori dal calcio in famiglia sia la donna, come spesso avviene, a “portare i pantaloni”. Quello tra Gennaro Gattuso e la moglie Monica Romano è un rapporto fatto di valori genuini, una coppia di ragazzi del sud (le origini della famiglia di Monica sono napoletane) che ha saputo nascondersi dal gossip e dal chiacchiericcio che spesso investe il mondo del calcio: per questo vederli protagonisti a C’è Posta per Te sarà sicuramente particolare.





