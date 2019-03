Mowgly eliminato?/ Video: dal “baccano notturno” al tre della Celentano (Amici 2019)

La vita di Mowgly all’interno della scuola di Amici 2019 è sempre in balia degli eventi e di Alessandra Celentano e anche in quest’ultima settimana è successo di tutto per il ballerino calabrese. Nella puntata pomeridiana in onda oggi lo vedremo finalmente esibirsi e ottenere il massimo dei voti ma non da Alessandra Celentano che, ancora una volta, fermerà la sua corsa al serale e, ancora prima, all’esame di sbarramento che potrebbe permettergli la svolta verso il grande palco del prime time di Canale 5. Le cose potranno cambiare? Chi segue il programma sa bene che dopo gli allievi promossi da tutti toccherà poi a coloro che riescono a galleggiare per poi affondare durante il serale, è questo il destino di Mowgly? Nella nuova puntata non mancheranno le polemiche dopo la sua esibizione in latino e nemmeno dopo lo scontro con Miguel che lo vedrà uscire vincitore per tutti i professori (che gli daranno dieci) ma non della Celentano che gli segherà le gambe con un bel 3. Tutto rimandato quindi, ma fino a quando?

IL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE E LO SCONTRO CON GIORDANA

Anche in settimana le cose non sono andate meglio e non solo in sala prova ma anche con il resto dei suoi compagni. Mowgly è finito nuovamente nei guai e al centro di uno scontro con Giordana (e altri compagni) per via di un provvedimento disciplinare (clicca qui per vedere il video del momento) che proprio la Celentano ha comunicato ai ragazzi in seguito ad una serie di email arrivate in redazione da parte dei proprietari del residence che li ospita. A quanto pare i ragazzi sono soliti festeggiare nel fine settimana senza rispetto delle regole e nemmeno di coloro che occupano le altre stanze o zone limitrofe e per questo perderanno il bonus +1 per accedere all’esame e, quindi, al serale a meno che non vengano a galla i nomi dei colpevoli. Nessuno vorrà prendersi la responsabilità di quello che è successo e toccherà a Giordana Angi farlo non senza polemiche. La cantante lo accusa di fare baccano ma Mowgly si tira indietro: “Io sono al telefono fino alle 11.30 o a spaccare mezzanotte” ma le polemiche non si placano e la lite si infiamma anche tra Giordana e Tish. Alla fine il punto è stato tolto a Mameli e Ludovica, si parlerà anche di questo oggi?

LE MINACCE DELLA CELENTANO E I COMPAGNI…

Anche in sala prove per Mowgly le cose non sono andate meglio visto che in questa settimana ad Amici 2019 ha avuto modo di lavorare ancora con Alessandra Celentano che lo ha spinto a “lavorare e stare zitto” facendolo adirare. Proprio per via di quello che è successo in sala prove, il ballerino è tornato in sala relax e si è sfogato con i pochi compagni presenti in cerca di appoggio ma non tutto è andato come previsto per lui visto che quando ha chiesto loro se lui è o meno un ballerino da serale gli altri ballerini gli dicono no: “Non siete qua da molto e non vi è ancora stato dato qualcosa che non va per questo non capite il mio discorso”. Anche in questo caso le risposte non gli piacciono e così va via sbottando e si chiude negli spogliatoi da solo, questo lo aiuterà a venire fuori? Clicca qui per vedere il video del momento.



