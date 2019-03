Nonna Maria cerca l’amore a C’è Posta per te/ Video: tutti pazzi per lei!

Lacrime, liti familiari, grandi ospiti (in particolare Elisa e Rino Gattuso) ma anche tante risate nella nuova puntata di C’è Posta per te. Dopo qualche settimana di assenza, Maria De Filippi torna a dare spazio in trasmissione alla “ricerca di amori dal passato”. E questa settimana è ancora una volta una donna, una simpaticissima signora, la protagonista della storia in questione. Il suo nome è Maria e il pubblico di C’è Posta per te è destinato ad innamorarsi di lei in quanto, già dai video anticipati dal profilo Instagram ufficiale dello show di Canale 5, è palese la simpatia della signora che, a quanto pare, arriva a C’è Posta per te per ritrovare un amore appartenente al passato. Ma la redazione sarà riuscita a trovare l’uomo giusto?

LA SIGNORA MARIA CERCA UN AMORE PERDUTO

Così come accade sempre per queste storie, anche per la signora Maria, la redazione di C’è Posta per te si è messa alla ricerca del vecchio amore della donna grazie ad alcuni particolari rivelati dalla donna sul diretto interessato. Attraverso il nome, la città di nascita e altri dettagli, Maria De Filippi porterà questa sera in studio alcuni uomini tra i quali potrebbe esserci l’amore di gioventù della donna. Chissà se Maria riuscirà a ritrovare l’uomo che sta cercando da tempo, ciò che è certo è che la donna ha già trovato migliaia di fan, destinati a crescere una volta ascoltata la sua storia a C’è Posta per te. E chissà che anche stavolta il pubblico non chieda che la donna sia la prossima dama del trono Over di Uomini e Donne.





© RIPRODUZIONE RISERVATA