ORIETTA BERTI/ Video, “Achille Lauro? Anche io ho tatuaggi in faccia” (Ora o mai più)

Orietta Berti è una dei coach del programma Ora o mai più 2, condotto da Amadeus e in onda ogni sabato sera. In attesa della finale, prevista per sabato 2 marzo, Orietta continua ad esibirsi con la sua allieva, Barbara Cola, che durante l’ultimo appuntamento dello show ha dato prova di grande talento, guadagnandosi i commenti positivi della giuria, che la voleva addirittura vincitrice della puntata. L’allieva della Berti, in realtà, si classificherà sì prima per mano dei coach, ma scenderà in penultima posizione per colpa di un televoto che promuove, nell’ordine, Paolo Vallesi, Donatella Milani e Jessica Morlacchi. Barbara e Orietta cantano insieme un’emozionante La voce del Silenzio, grandissimo successo di Mina del 1968. Donatella Rettore: “È stata divina”, dice dandole un 9. Fausto Leali dona alla coppia un bel 10. “Devi ringraziare”, fa notare la Berti a Barbara Cola, che si dice inebetita. Anche gli altri coach sono piacevolmente colpiti dall’esibizione. Fa eccezione Toto Cutugno, che fa notare a Barbara di essere stata poco intonata in alcuni punti ma, a parere di Red Canzian, il “problema” è l’eccessiva intonazione di una cantante come Orietta. Anche Marcella Bella, messe da parte le polemiche, dà alla coppia un 9. “Occhio, Orietta! Sai cosa ho dato? 9!” dice la Bella. Orietta Berti ringrazia.

Orietta Berti e la strana somiglianza di Achille Lauro

Nell’ultimo periodo Orietta Berti è stata più volte al centro di polemiche di vario genere. Una delle ultime ha riguardato Achille Lauro, ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa che, al momento de Il Tavolo, si è trovato proprio accanto alla Berti. Quest’ultima, pensando forse di fare un commento positivo nei confronti di Lauro, ha detto: “Mi piace, mi ricorda Marylin Manson”, alimentando le polemiche che avevano già coinvolto il ragazzo per colpa della canzone “scandalo” presentata sul palco dell’Ariston. Il dubbio, infatti, è che la canzone Rolls Royce, nome di una droga molto diffusa tra i giovanissimi, fosse più un invito a fare uso di questo genere di sostanze che un tentativo di provocare semplicemente e, al contrario, invitare a non ricorrervi. Nel cercare di riparare al danno fatto, Orietta Berti ha proseguito osservando attentamente Achille. “Anch’io ho i tatuaggi in faccia. Ho le sopracciglia tatuate”, ha detto. Con questa ammissione il clima è diventato meno teso e il programma ha avuto modo di proseguire senza complicazioni e ulteriori polemiche.

“Anna Tatangelo? L’unica intonata a Sanremo”

Sempre Che Tempo che Fa è diventato il palcoscenico delle lotte di Orietta Berti nei confronti degli altri personaggi del mondo dello spettacolo italiano. Qualche giorno fa, precisamente domenica 24 febbraio, è stato il turno di Anna Tatangelo. La cantante ha presentato il video del brano Le nostre anime di notte, presentato a Sanremo, all’interno del quale Anna appare in una versione decisamente hot. Mentre gli ospiti discutono dell’argomento, la Tatangelo manda frecciatine a Orietta che, tra l’altro, aveva sconfitto nella finalissima di Celebrity Masterchef. La Berti, con garbatezza, fa i complimenti alla Tatangelo e, addirittura, dichiara: “Solo Anna e il Volo sono stati perfettamente intonati al Festival di Sanremo”. L’affermazione blocca in qualche modo l’agguerrita Anna Tatangelo, che evidentemente non si aspettava un gesto così da signora da parte di Orietta Berti, soprattutto in virtù delle recenti discussioni di cui è stata protagonista durante le puntata di Ora o mai più. Evidentemente la reazione di Orietta varia in base agli argomenti trattati e ai protagonisti della polemica.





© RIPRODUZIONE RISERVATA