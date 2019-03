Rudy Zerbi Vs Alessandra Celentano/ “Io non sono come lei” ed è lite! (Amici 2019)

Scoppia la lite ad Amici 2019 e non solo nel pomeridiano ma anche nella puntata che andrà in onda oggi. Al centro della questione finiranno anche Alessandra Celentano e Rudy Zerbi che si sono portati dietro una serie di discussioni avvenute nel pomeridiano e dovute alle parole che quest’ultimo ha usato confrontandosi con Alex Britti e Alessandro Casillo sulla “questione personale” nei voti che vengono dati ai ragazzi della scuola. Secondo quanto riportano le anticipazioni del Vicolodellenews sembra proprio che nella puntata di oggi confluirà in una nuova lite che nascerà per via dei voti che i due daranno a Federica. A quanto pare la ballerina non ha colpito positivamente Zerbi che le la sufficienza (o poco meno) proprio come Timor Steffens a differenza della Celentano che la promuoverà con un pieno 7. Sarà allora che tutto quello che è successo tra loro in settimana verrà a galla, ma a cosa si riferiscono di preciso?

LO SCONTRO TRA ALESSANDRA CELENTANO E RUDY ZERBI

In settimana, Rudy Zerbi ha voluto affrontare con Alessandro Casillo la questione “personale” sollevata dal cantante in puntata e al suo fianco si è schierato Alex Britti. I due pensano che lui sia poco concentrato sulla musica e sulla scrittura e molto più sul resto e sono stufi di sentirgli ripetere sempre le stesse cose e dei suoi continui ripensamenti, di lamentele e di lacrime, e lo hanno invitato a fare quello per cui è nella scuola. Proprio parlando di questo il professore di canto ha sottolineato (per ben due volte) che lui, a differenza di quanto fa la Celentano con Mowgli, non è uno che non cambia idea e che prende una posizione a prescindere ma che i suoi voti sono sempre ben ponderati sulla performance dell’allievo. Alla seconda volta che Rudy fa il suo nome si presenta in sala relax anche la Celentano per capire bene la questione e, soprattutto, se il collega la sta accusando di fare “una questione personale” quella che a volte ha con i suoi allievi, in questo caso Mowgli. Lo scontro è servito e nel video che potete vedere cliccando qui capirete non solo i toni che i due hanno usato ma anche tutto quello che oggi si porteranno dietro in puntata.

