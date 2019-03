SILVIA SALEMI/ Video, “la musica dovrebbe unire, non dividere” (Ora o mai più 2)

Silvia Salemi, concorrente di Ora o mai più 2, si gode le battute finali dello show che le ha dato modo di dimostrare il suo talento. Chiusa la penultima puntata come seconda classificata, infatti, Silvia si prepara a lottare con le unghie e con i denti per la finale, che sarà trasmessa sabato 2 marzo su Rai Uno. Durante lo scorso appuntamento dello show condotto da Amadeus, i concorrenti, Salemi compresa, si sono cimentati in una doppia esibizione. Prima di far salire sul palcoscenico Marcella Bella insieme alla sua allieva, viene trasmesso un fuori onda in cui la cantante di Montagne verdi, lamentandosi, afferma: “Un minimo devo cantare io! Se no mi annoio anche a farla questa trasmissione. Sono venuta qua a fare cosa?”. “Non sapevo di essere ripresa”, replica. La tensione viene smorzata da Amadeus, che invita le due artiste a lasciar perdere le parole dette o non dette e a cantare insieme. Silvia e Marcella intonano Senza un briciolo in testa, che vale a entrambe una standing ovation dello studio e una valutazione generosissima da parte della giuria. Incassato questo successo, Silvia è tornata sul palcoscenico insieme ad Annalisa Minetti, con la quale ha intonato un’emozionante Almeno tu nell’universo di Mia Martini. Silvia Salemi sta iniziando a chiudere il cerchio e, con questa canzone, lo fa in modo eccezionale.

La coach di Silvia Salemi e la polemica del fuori onda

La coach di Silvia Salemi, Marcella Bella, non ha vissuto in maniera serena la sua partecipazione a Ora o mai più. La penultima puntata, in particolare, è stata molto tormentata per lei, che si è scontrata duramente con Toto Cutugno, Orietta Berti e Red Canzian. Anche Amadeus si è beccato la sua dose di critiche, perchè il conduttore, a insaputa della Bella, ha mandato in onda un video in cui la coach si lamentava con il direttore d’orchestra De Amicis. Il gesto è stato mal tollerato dalla cantante, che ha dichiarato di aver trovato poco onesto il gesto compiuto dalla redazione del programma. A replicare è stato lo stesso Amadeus, che, perplesso rispetto all’affermazione della Bella di non essere stata informata della possibilità di venire ripresa anche durante le prove, ha spiegato: “Marcella, questo accade qua…accade qua, in questo studio., Tutto quello che accade qui viene filmato da un telefonino e da un microfono. Quello che accade nello studio viene filmato. Noi non facciamo nulla di nascosto…”: A puntata terminata, Marcella ha attaccato il programma sui social e, in particolare, a corredo di una foto che la ritrae insieme a Silvia Salemi, ha scritto di essere stata usata e provocata. “Gli autori aizzano i cantanti a dare voti bassi per creare del basso gossip e fare alzare l’audience”, ha affermato.

“La musica deve unire, non creare polemiche”

Nel tornado delle polemiche che ruotano intorno a Ora o mai più 2 si inserisce anche il commento di Silvia Salemi che, a La vita in diretta, programma condotto da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, si lascia andare a considerazioni sull’accaduto nel corso dell’ultima puntata del programma. Quando Timperi le domanda, riferendosi alla notte degli Oscar, quale canzone dei Queen vorrebbe cantare sul palco di Ora o mai più, Silvia ha risposto “We are the champions”. La cantante ha proseguito affermando: “C’è una parola che mi piace molto che è noi, we, che è un po’ l’idea della mia vita. Di unire. E la musica deve sempre unire, non creare polemiche”. La frase è un chiaro riferimento a quello che è accaduto alla sua coach, la settimana scorsa, e forse, più in generale, al clima eccessivamente critico che si è creato intorno al programma condotto da Amadeus. “L’hai buttata proprio lì!”, ha commentato la Fialdini. “Mi è scivolata”, ha risposto la Salemi, che probabilmente si riferiva anche ai continui litigi di cui si sono rese protagoniste Donatella Milani e Donatella Rettore fin dalle prime puntate dello show.





© RIPRODUZIONE RISERVATA