Tish/ Dallo scontro con Giordana Angi per “i reclami” alla vittoria… (Amici 2019)

Novità importanti per Tish in questa puntata di Amici 2019 in onda oggi. Per lei il serale sembra essere già assicurato visto che la cantante è una delle prime ad aver ottenuto la felpa verde ma rimane il fatto che questo non significa che non sta lavorando, affrontando le lezioni o gli scontri con i suoi compagni. Secondo quanto rivela il Vicolodellenews sembra proprio che oggi pomeriggio la bella rossa avrà modo di portare a casa il punto messo in palio da Tim per via della sua nuova canzone la stessa che in settimana ha avuto modo di ascoltare a Radio 105 direttamente dalla sua saletta. Casinò è il titolo del suo inedito ed è stato proprio ascoltare il suo brano che l’ha resa felice questa settimana perché per il resto niente è andato come voleva soprattutto per via dell’ennesimo scontro con Giordana Angi.

LO SCONTRO CON GIORDANA ANGI

Le due sono finite allo scontro quando Alessandra Celentano è entrata in sala per annunciare ai ragazzi un altro provvedimento disciplinare ovvero l’addio al punto bonus e tutto perché dall’hotel che li ospita continuano ad arrivare email di reclamo per i loro comportamenti. A quel punto la Celentano ha chiesto ai ragazzi di risolvere la situazione facendo i nomi di quelli che la notte vanno in giro a disturbare anziché rispettare il coprifuoco e andare a dormire o chiudersi nella propria stanza. A quel punto Giordana si è messa da una parte e ha invitato Tish a venire fuori:“Io non parlo. Non dico i nomi. Tish, tu dovresti venire qui. Non parlare: fai più bella figura”. Le due hanno ancora qualcosa di non detto ma la bella rossa non ha accolto l’invito della collega e ha rilanciato: “Tu inizi con una cosa e poi finisce con un’altra. Non dico niente, dai… ti faccio un favore!”. Proprio lei, secondo Giordana, non vuole raccontare quello che è successo di notte e così continua: “Io mi lamento sempre perché alle 11 voglio stare in camera mia. Dormo e vi sento. Mi dà fastidio. Se tu, Tish, ti fossi messa qua, tutto questo non sarebbe successo. Se ognuno si fosse preso le proprie responsabilità, non saremmo arrivati a tanto. Sto in silenzio perché ti rispetto, Tish”. La cosa continuerà anche oggi in puntata?

