Uomini e Donne / Gian Battista, Claire e Nino: una richiesta dal web (Trono Over)

Le ultime puntate del trono Over di Uomini e Donne stanno sollevando molte critiche. In particolare, sui social il pubblico rumoreggia a causa di alcuni personaggi che dovrebbero essere “sbattuti fuori dal programma”. D’altronde, le ultime puntate hanno sottolineato ancor di più comportamenti ritenuti scorretti per pubblico e redazione. Protagonista assoluto è Gian Battista che, dopo la segnalazione del video con Claire, è stato ancora protagonista di comportamenti ritenuti scorretti dal pubblico. Urla e modi sgarbati verso le donne le scene andate in onda al trono Over che portano il pubblico a sbottare “Ma sta ancora in studio questo qui? Via questa gente!” o ancora “Non capisco le scelte di Maria, hanno buttato fuori persone per molto meno! Lo fa restare per sfruttarlo per gli ascolti , ma certe scene ci fanno ribrezzo!!!!”

POLEMICHE ANCHE PER NINO CASTANOTTO

Gian Battista non è l’unico protagonista del trono Over ad essere finito nel mirino del pubblico di Uomini e Donne. Secondo molti anche Claire Turotti dovrebbe abbandonare il programma ma soprattutto Nino Castanotto che nelle ultime settimane è finito nel mirino di Striscia La Notizia a causa di alcune delicate vicende ancora da chiarire. E c’è chi, di fronte a tutte queste situazioni, accusa la redazione di non fare “pulizia”, lasciando persone vere e sincere in studio. “Nino svergognato da Striscia e resta la’.. Gianbattista e Claire svergognati da un video e restano la’.. Gemma e Rocco recitano da mesi, l’abbiamo capito tutti ma restano la’.. Questo non e’ un programma ma una discarica” sbotta un telespettatore di Uomini e Donne.

