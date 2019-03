Uomini e Donne/ Giulia Cavaglià parla di Claudia Dionigi e… (Trono Classico)

Un inizio un po’ burrascoso per Giulia Cavaglià sul trono di Uomini e Donne. I fan del trono classico non sono stati molto felici di questa novità e tante sono state le critiche. Soprattutto a causa di alcune dichiarazioni fatte da lei dopo aver scoperto di non essere la scelta di Lorenzo Riccardi. In particolare è la frase “A uomini semplici scelte semplici”, riferita al tronista ma soprattutto a Claudia Dionigi a non essere piaciuta in quanto detta con tono dispregiativo. Giulia però fa un passo indietro e decide di rispondere alle critiche e chiarire la sua frase. “Non voleva essere un’offesa. – esordisce la Cavaglià al magazine di Uomini e Donne – Semplice non è un aggettivo con un’accezione negativa, anzi. Intendevo dire che Claudia è sicuramente più matura, affronta le situazioni in modo meno complesso del mio, e non con quell’impeto e quella passione che appartengono ai miei 23 anni.” spiega.

GIULIA CAVAGLIÀ TORNA A PARLARE DI CLAUDIA DIONIGI

Lorenzo Riccardi, secondo Giulia Cavaglià, non l’avrebbe scelta perché è una ragazza molto complicata rispetto ad una più matura e tranquilla Claudia. “Io sarei stata una scelta più complessa perché ci saremmo scontrati. Claudia è quella che lo fa ragionare e può attenuare i suoi spigoli” spiega ancora Giulia. La nuova tronista di Uomini e Donne spiega che le parole dette in quel momento sono state soprattutto dettate dalla rabbia. “La rabbia fa dire tante cose, soprattutto quando vedi i tuoi sogni andare in frantumi. – ammette ancora la Cavaglià, che così conclude – Non voglio pensare che quello che ho detto sia vero (si riferisce alla scelta fatta per business, ndr). Se fosse così vorrebbe dire che ho permesso a una persona di giocare con i miei sentimenti e di prendermi in giro. Non voglio farlo.”

© RIPRODUZIONE RISERVATA